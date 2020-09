Lo creían muerto y estaba ebrio

León, Gto.- El reporte de una persona sin vida y tirada en vía pública, movilizó esta mañana de sábado a los cuerpos de emergencia. Sin embargo, al llegar al lugar, oficiales de la policía confirmaron que se trataba de un hombre en completo estado de ebriedad.

A las seis

Fue a las seis de la mañana, que el sistema 911, recibió varias llamadas, en las que alertaban sobre la existencia de un hombre tirado, sobre el camino que se ubica a un costado del Arroyo de las Liebres en la colonia El Tlacuache.

Una de las llamadas, la hizo un automovilista que pasaba por la zona y quien se quedó en el lugar hasta que llegaron los policías. Cuando los uniformados arribaron al lugar, vieron que el hombre estaba inconsciente, pues no respondía, pero no se le apreciaban huellas de violencia, por lo que pidieron una ambulancia.

Socorristas de Bomberos llegaron al sitio y al revisar al paciente, confirmaron que continuaba con vida y que estaba alcoholizado, por lo que le aplicaron un suero para reanimarlo.

No se acuerda de nada

El joven no pudo responder a los policías cuando le preguntaron su nombre y domicilio, pues dijo no acordarse de nada e informó que no sabía que estaba haciendo en el lugar.

Los paramédicos le indicaron que lo trasladaron a un hospital para su valoración pero el joven de aproximadamente 27 años, se negó a subir a la ambulancia y decidió quedarse en el lugar. Los socorristas le proporcionaron una sábana para que se cubriera del frío.