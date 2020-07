Investigarán difusión de imágenes de los detenidos por presuntamente cometer faltas en el Pípila

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El regidor panista, Carlos Chávez Valdez solicitó al área de Asuntos Internos iniciar una investigación sobre la difusión de imágenes de las dos personas que fueron detenidas por presuntamente cometer faltas a la moral en el Monumento al Pípila.

Así mismo, la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado ya inició una investigación de oficio, solicitó un informe general a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y están a la espera de que los afectados ratifiquen la queja.

Durante la Madrugada del sábado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en el parte policial la detención de una pareja irapuatense presuntamente por sostener relaciones sexuales en el monumento al Pípila.

Tras la noticia, Carlos Chávez Valdez, quien preside la Comisión de Seguridad y forma parte del Consejo de Honor y Justicia, solicitó a Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana los tanto la copia del parte policial, el listado de las faltas administrativas por las que se detuvieron a los jóvenes y las faltas administrativas que se compartieron a medios de comunicación.

También solicitó al responsable de seguridad el nombre de los funcionarios que permitieron la difusión de fotografías y los nombres de pila de los dos detenidos.

“Que me diga cuál es el fundamento jurídico o criterios aplicados para difundir en medios de comunicación este tipo de hechos, ni siquiera fue un delito, al final de cuentas son presuntos, fue una falta administrativa y yo creo que no era conveniente esta difusión, no es la primera vez que se hace”, comentó.

Agregó que también solicitó una investigación ante Asuntos Internos y en caso de que haya algún responsable, el caso se turne al Consejo de Honor y Justicia y en emitir una sanción en caso de que sea procedente.

Sobre notificaciones recibida por la Fiscalía General del Estado, Chávez contestó, “te puedo asegurar que no, porque son lentísimos si, lentísimos en el Ministerio Público y en la Procuraduría de los Derechos Humanos para hacer identificaciones.

La Procuraduría de Derechos Humanos en la entidad también solicitó al municipio un informe general de los hechos bajo el folio de atención 158/2020-A-I, como informó el área de Comunicación del órgano.

Además se identificará a las personas afectadas para brindar asesoría psicológica y jurídica y que determinen si ratifican la queja.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, tras asegurar la total disposición a colaborar con la PDHEG, brindó una disculpa a los dos jóvenes agraviados.

“Ofrecemos de entrada una disculpa si es el caso pues a las personas que se han sentido agredidas por esta lamentable situación, no solamente se quedará en una disculpa como lo estamos haciendo ahora, sino que se procederá por los canales conducentes y por la vía jurídica adecuada”, finalizó.