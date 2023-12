"Incendio a mi tienda no fue asalto": Karloz Zermeño

León, Gto.- Con la cortina cerrada, luces apagadas y la fachada carbonizada, es como luce la boutique de Karloz Zermeño, incendiada intencionalmente la noche del miércoles en la colonia Las Américas.

Vecinos de la zona que caminan por la calle, voltean a ver el negocio y otros más se detienen a ver, únicamente la tienda sin funcionar.

A través de un live en Instagram, Karloz relató que los dos responsables del hecho, son dos jóvenes de aproximadamente 20 años o incluso menores de edad.

“Fueron dos personas, fueron dos niños, literal son dos personas menores de 20 años. Están los vídeos grabados. Ya está todo en la denuncia. Se está haciendo todo por el buen camino. Las cámaras están dentro y fuera, a una persona se le ve el rostro, entonces este, pues tenemos todo”, aseguró el diseñador y amigo de "La Pérdida", a Wendy Guevara.

El también influencer aclaró que el atentado algunas personas lo hicieron ver como un asalto y no fue así. "Dijeron que habían amagado a dos personas y que como no pudieron asaltar, pues quemaron una tienda. Nada más quiero aclarar, no fue un asalto”, recalcó.

Karloz también dijo en su video en vivo, que estaba con Wendy en otra tienda haciendo un en vivo, minutos más tarde llegó.

Pidió además a sus seguidores hacer viral la situación, pues en León ha incrementado este tipo de actos y no se denuncian por miedo.

“Pudo haber sido un asalto lo que fuera, pero la injusticia y la delincuencia está cabrona, no fue delincuencia, fue un acto, pues con mucho coraje, o sea, con mucho coraje, porque, pues quemar la tienda”, finalizó el modista.