Queman boutique del diseñador de Wendy Guevara

León, Gto.- La tarde del miércoles dos sujetos rociaron gasolina a un negocio, propiedad del diseñador de la influencer Wendy Guevara y le prendieron fuego. Al momento del siniestro una persona se encontraba al interior.

Todo ocurrió la noche de este miércoles, aproximadamente a las 18:28 horas, cuando los números de emergencia recibieron varias llamadas de un fuerte incendio en un negocio comercial ubicado en la calle Arkansas, entre la calle Chicago y la calle Nueva York, en la colonia las Américas.

A decir de los afectados, a la hora en la que ocurrieron los hechos dentro del local se encontraba la progenitora del diseñador, de 60 años de edad, misma que observó a dos sujetos en una motocicleta, los cuales pararon frente al negocio, uno de ellos bajó del vehículo con un galón de gasolina en la mano.

Posteriormente, entró al local y roció el combustible en el y le prendió fuego, acto seguido emprendieron la huida a toda velocidad.

En ese momento la mujer solicitó ayuda, afortunadamente logró salir de local sin ninguna lesión, y avisó lo ocurrido a sus familiares, al mismo tiempo los vecinos ayudaron a apagar el incendio, mientras otro más realizaban los reportes a los números de emergencia para solicitar el arribo de Bomberos.





DISEÑADOR PONDRÁ DENUNCIA

El diseñador de nombre Karlos, señaló a Noticias Vespertinas, que anteriormente no había recibido ningún tipo de amenaza, el incendio no se debió a causa de un incidente y no era un robo.

"Fue alguien que mandaron, obviamente, no sé cuál es la razón, no tengo enemigos, no he tenido amenazas", señaló.

"Fueron los vecinos los que ayudaron, nada más llegó Bomberos pero a apagar las chispitas. Pero fueron dos personas, de esas dos personas se bajó una, bajó el galón de gasolina y roció toda la tienda y después le prendió fuego", agregó.

Así mismo, señaló que solo esperará al abogado para interponer su denuncia con la autoridad correspondiente.





LLEGAN INFLUENCERS A BRINDAR APOYO

Es de mencionar que en el lugar se encontraron las influencers Wendy Guevara y Evelyn Delgado, quienes al enterarse de lo ocurrido llegaron a brindarle apoyo a su amigo y diseñador.

Aunque este medio de comunicación intentó entrevistar a la influencer Wendy Guevara, esta evitó brindar algún mensaje y solo se limitó a tomarse fotografías con las personas que se encontraban en el lugar.

Por su parte, Evelin Delgado Sánchez, señaló que llegó a apoyar a su amigo en todo lo que pueda, a darle ánimos y ayudarlo a levantarse para salir de esta.

"Hay mucha gente mala para todo y pues lo bueno es que solamente quedó en pérdidas, lo material y no en una pérdida de su mamá, más que nada", comentó con lágrimas en los ojos.

Karlos Zermeño, es un talentoso diseñador leonés, quien ganó mayor fama al vestir a Wendy Guevara y a otros famosos como: Belinda, Danna Paola, Shakira y conductoras como Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Odalys Ramírez.