Escuchan estruendos en socavón de Huanímaro

HUANÍMARO, GTO.- Técnicos Geólogos por parte de Protección Civil del Estado este miércoles estarán en Huanímaro, en la comunidad de Otates. Iniciarán trabajos de estudio para conocer que motivo de estruendos que la gente dijo escuchar y sentir debajo de la tierra, también supervisarán socavón en San Antonio Buena Vista el cual sigue creciendo, se ha mencionado que consecuencia de una falla y ha generado daños, cuarteaduras en viviendas de la población.

Miguel Ángel Vega Vargas Coordinador Municipal de Protección Civil en entrevista con El Sol de Irapuato dijo que se ha venido dando seguimiento al caso que ha generado preocupación a los habitantes de la localidad de Otates, con respecto a los ruidos extraños que señalan escucharon y sintieron bajo la tierra, que incluso cimbró puertas y ventanas.

Fue como un golpe o estruendo el pasado 23 de abril por la noche y días después para amanecer el 1 de este mes de mayo, lo que genero inquietud y preocupación en los habitantes.

Comenta Vega Vargas que al ser enterados de la situación se procedió a acudir a la comunidad y al entrevistarse con el delegado y otras personas se obtuvieron varias conjeturas, ya que se habló de un volcán, como así le nombran a una grieta que se ubica en la cima del cerro de Otates donde se inspecciono la zona sin que hubiera evidencia alguna que despertara sospechosa del tema comentado, así mismo se fue a la cueva que es otro de los sitios considerados como falla a fenómeno geológico sin notarse algo extraño.

También se acudió a un banco de tierra que se ubica a poca distancia de la comunidad, donde al sentirse que se cimbró la tierra, que escucharon como un golpe fuerte presumieron que podría estarse utilizando dinamita (barreno) para aflojar material de tezontle, pero al interrogar al dueño este mencionó que no estaban empleando explosivos.

Tras estas versiones se optó por solicitar el apoyo de la Coordinación de Protección Civil del Estado enviando la información y fue este lunes por la noche cuando se recibió el comunicado que viene equipo de Geólogos para iniciar estudios y conocer que ocasionó estos ruidos o estruendos los cuales de esos días registrados a la fecha ya no se han escuchado, sin embargo tiene preocupada a la gente.

En esta visita se pudo saber que acudirán a San Antonio Buena Vista para supervisar zona del socavón.

Sobre el tema de los ruidos extraños en Otates Vega Vargas pidió a la gente no especular, mientras no se tenga un dictamen, no se puede aventurar a dar falsa información, sobre lo que se ha comentado del nacimiento de un volcán, asimismo se pidió ser muy responsable en la información de algunos medios que mal informan por las redes sociales, en días pasados se alarmo a la gente ya que alguien divulgó que humo salía de la tierra, pero no fue así, ya que en dos lugares distintos se dio quema de llantas reportes que atendió Protección Civil uno aún costado del Relleno Sanitario Regional y el otro a un costado del Camino Viejo a San Juan Grande.