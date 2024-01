Dejan cadáver en Lomas de Vista Hermosa

León, Gto.- El cuerpo sin vida de un hombre y con visibles huellas de violencia, fue encontrado la madrugada de este miércoles en la colonia Lomas de Vista Hermosa.

El reporte a los números de emergencia 9-1-1, llegó a las 23:59 horas, cuando vecinos indicaron que encontraron el cuerpo de una persona sobre la vía pública.

EN LA CALLE BURGOS

El hallazgo se registró en la calle Burgos esquina con Adrián López, a unos metros del bulevar Juan Alonso de Torres y del bulevar San Juan Bosco.

Aunque no se mencionaron mayores detalles, los vecinos relataron a las autoridades que salieron a la calle y vieron a la persona sobre la baqueta, entre la calle y un pequeño callejón.

Creyeron que se trataba de una persona en estado de ebriedad y al acercarse para saber si era un vecino de la zona, se percataron que estaba ensangrentado.

Por ello hicieron los reportes correspondientes ante las autoridades. Paramédicos y Policías llegaron al lugar y confirmaron que el hombre ya no tenía vida.

Al determinar a simple vista que se trataba de un homicidio, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, para que iniciará las investigaciones de rigor.

SIN IDENTIFICAR

La víctima no fue identificada, vecinos de la zona dijeron no conocerlo y las autoridades no revelaron sus características físicas ni sus vestimentas. Tampoco precisaron que tipo de lesiones sufrió y causaron su deceso.

Sobre los responsables de este homicidio, tampoco se sabe nada ya que los habitantes de la zona, indicaron que no escucharon ningún ruido o grito.

Agentes ministeriales y periciales de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la unidad de Investigación de Homicidios, arribaron al sitio para iniciar con las pesquisas correspondientes en torno a este crimen, con el que suman 56 homicidios dolosos registrados en lo que va del mes de enero en la ciudad de León.