Dañan su vehículo y amenazan a candidata por la alcaldía de Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Gto, OEM-Informex.- Amenazan a candidata por la presidencia municipal de Dolores Hidalgo y le dejan una cartulina donde textualmente le hacen saber que es la "última advertencia"; quien o quienes dejaron el mensaje, además causaron daños al vehículo particular de Yazmín Vázquez candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP). Yazmín ya interpuso la denuncia ante el Ministerio Público.

Fue durante este 30 de mayo, que mediante fotografías y un mensaje dirigido al gobernador del estado, Diego Sinhue, el Comité Estatal de RSP dio a conocer el hecho mediante las redes sociales, donde se puede observar que el vehículo particular de la candidata Yazmín Vázquez, fue rociado con un líquido blanco, además de haberle dejado dentro del coche una cartulina con un mensaje escrito y evidentes faltas de ortografía, señalando lo siguiente: "muy vrava culera ya sierra la voca muestra tu inteligensia pendega megor bete de aquí es el último abiso".

A casi 20 horas después de haberse registrado dicho delito, la candidata dolorense de Redes Sociales Progresistas, dio a conocer a través de una rueda de prensa la denuncia que ya fue levantada en el Ministerio Público, con la finalidad de tipificar los hechos como amenazas. "El día de ayer recibí la llamada de Lidia García, secretaria de gobernación, quien llevará el seguimiento junto con la Fiscalía (...). Hoy mi llamado más que verme en sentido de víctima, lo veo como un llamado de emergencia, un llamado a la sociedad para que podamos hacer diferente la forma de hacer política, porque si hoy las contiendas electorales se están llevando de manera violenta no me quiero imaginar el tipo de personas o políticos llevarán las administraciones".

Yazmín Vázquez, resaltó que en esta contienda electoral realizada en gran parte de nuestro país, a la fecha han sido asesinados 88 políticos o aspirantes a diferentes cargos de las próximas administraciones. A pesar de la grave situación de inseguridad que viven hoy en día los candidatos, Yazmín dijo que esta situación lo único que le demuestra es que ha realizado buena campaña, por lo que no dejará la contienda por la presidencia de Dolores Hidalgo.

La candidata de RSP, aclaró que antes de las campañas, no había tenido ninguna situación similar a la vivida este fin de semana, por lo que dijo descartar que se trate de algo en particular, afirmando "esto se agudizó a partir del debate (...) ya me habían seguido y tomado fotos, pero lamentablemente nosotros no teníamos evidencias, pero si lo señale en mis redes sociales en varias ocasiones, hasta el día domingo por la mañana que encontré esta situación con mi vehículo".

Vázquez, dijo no sospechar de nadie y a la vez de todos, por lo que mencionó que esperará a que la Fiscalía realice su trabajo y conforme a los resultados abundar más en el tema, manifestando que esta situación no se trata de un autosabotaje como se lo han estado señalando algunas personas en las redes sociales.

Recordemos que en Dolores Hidalgo, otro candidato que al inicio de estas campañas sufrió un supuesto ataque con bomba molotov hacia la fachada de su casa, fue Julio González, el candidato Independiente, quien después de interponer la denuncia ante el Ministerio Público y pasar ya varias semanas, a la fecha y a días de culminar el periodo electoral no se ha vuelto a saber sobre algún avance en dicha investigación, la cual también en redes sociales dicho acto fue tachado como una autoagresión con la finalidad de figurar en la contienda rumbo a la presidencia municipal.