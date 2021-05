Asesinan a candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón

MOROLEÓN, Gto. (OEM-Informex).- Fue asesinada a balazos Alma Rosa Barragán Santiago, candidata a la presidencia Municipal de Moroleón por el partido Movimiento Ciudadano, cuando realizaba campaña en una colonia de ese municipio.

Condenamos enérgicamente el atentado en el que perdió la vida Alma Barragán, candidata de @MovCiudadanoGto a la alcaldía de Moroleón. He hablado con el dirigente de MC para refrendar nuestro apoyo y seguiremos las investigaciones de la @FGEGUANAJUATO para que no quede impune. — Libia García (@LibiaGarciaML) May 26, 2021

Se supo que en el ataque también resultaron heridas dos personas más, cuando se encontraban en la calle Circuito Moroleón esquina con Pedro Guzmán, durante un acto proselitista.

Atacan a balazos a Juan Guzmán, candidato de la coalición PRD-PRI en Moroleón

A través de sus redes sociales, la candidata había convocado a vecinos de La Manguita, el Ombligo y Pico de Pájaro a participar en su campaña, “aquí los espero para platicarles mis propuestas y convivir con ustedes”, dijo Alma Rosa una hora antes de su asesinato.

Apenas el 17 de mayo de mayo, también en Moroleón, fue atacado a balazos el candidato a diputado local por la alianza PRD-PRI, Juan Guzmán, cuando circulaba a bordo de un vehículo en compañía de parte de su equipo de campaña.

Asimismo, hacemos un llamado enérgico a las autoridades para que investiguen y garanticen justicia por este brutal ataque. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) May 26, 2021

