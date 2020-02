Continúa grave el baleado en la colonia Magisterial

León, Gto.- El hombre que fue baleado la mañana del martes en la colonia Magisterial, no ha podido rendir su declaración, debido a la gravedad de su salud.

Lo anterior, fue informado por autoridades ministeriales, quienes indicaron que el hombre, recibió balazos en el abdomen, el tórax y el brazo izquierdo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Activan Alerta Amber para encontrar a menor desaparecida en León

La Fiscalía, informó además que la víctima no ha sido identificada y no puede hablar, por lo que hasta ahora no se sabe quién fue que lo agredió y el motivo del ataque.

Estos hechos ocurrieron en la calle Luis Barragán esquina con el Libramiento Morelos, a las 09:40 horas de la mañana del martes, en el sitio fueron localizados varios casquillos percutidos; en el lugar se informó que el agresor huyó en una camioneta color azul marino.