Cae pipa a socavón en Silao

Silao, Gto.- Una pipa de agua cayó a un socavón en la colonia Independencia, la mañana de este martes. Los daños solo fueron materiales y no hubo ninguna persona lesionada.

La pipa pertenece al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao y es una unidad que fue comprada por el municipio hace dos años aproximadamente.

El accidente

Este percance ocurrió a las 11:30 horas de la mañana, sobre la calle Niños Héroes y la esquina con la calle Pípila, en la colonia Independencia.

El conductor de la pipa identificado como Martín y vecino de la misma colonia, informó que iba circulando sobre la primera calle mencionada y al llegar al cruce con la segunda, sintió que se levantó el camión y sucedió el percance.

“Sentí que se levantó el camión, no me paso nada solo el susto, los vecinos me ayudaron a salir de la pipa y como soy diabético, solo me checaron el nivel de la glucosa”, declaró el chófer.

Derrame de diésel

Tras el accidente, se presentó una derrama de combustible, el cual fue cubierto con tierra por personal de Protección Civil, mientras los paramédicos atendían al lesionado.

La pipa con capacidad de 20 mil litros, cayó en un socavón del colector sanitario del municipio. Con ayuda de grúas y tras varias horas de maniobras, el pesado camión fue sacado del hoyo.