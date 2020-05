Ayudan tránsitos a los más necesitados

León, Gto.- Despensas, cubrebocas y gel antibacterial, fueron repartidos por elementos de Tránsito Municipal a las personas más necesitadas de las comunidades de Saucillo de Ávalos, Nuevo Valle, Mesa de Ibarrilla, entre otras.

La iniciativa fue de los propios elementos, quienes realizaron una colecta de dinero en efectivo, los cuales fueron reunidos durante una semana. Posteriormente, compraron los artículos de limpieza, higiene personal y alimentos, para la elaboración de las despensas.

La situación en la que se encuentran las familias de bajos recursos y zonas vulnerables por las disposiciones del sector salud, de permanecer en resguardo domiciliario para evitar la propagación y contagio del Covid-19, fue lo que motivó a los agentes a realizar esta noble acción.

“Estas acciones me parecen muy bien porque se acuerdan de nosotros, estamos batallando porque no hay trabajo. Mi esposo dejó de trabajar y aparte no podemos bajar a León porque antes yo bajaba a vender nopalitos y ahorita no podemos. Muchas gracias y que Dios los ayude”, dijo María Angélica Becerra, habitante de Mesa de Ibarrilla.

En total se elaboraron 138 despensas que contenían: arroz, frijol, lentejas, atún, aceite, sardinas, pastas, cloro y jabón.