Aumentan en Celaya secuestros virtuales

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Incomunicar a las personas con los seres queridos a fin de exigir dinero a cambio de la “libertad”, es una de las principales características del secuestro virtual.

Los menores de edad son las principales víctimas, pide secretario denunciar estos delitos

En Celaya, se han registrado seis casos de este tipo en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 50% en comparación con los 12 que hubo en todo 2020, y que, a decir de las autoridades, en la mayoría de los casos se evita que se pague un “rescate”.

El caso más reciente ocurrió el 4 de abril, cuando dos menores y sus familias fueron las víctimas.

En materia de secuestros, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se registraron cinco casos en todo el estado de Guanajuato, agosto fue el mes con más privación ilegal de la libertad, con tres hechos. Para este año, solo en enero, en Celaya hubo dos, siendo el único municipio con delitos de ese tipo.

SECUESTRO VIRTUAL, DE MODA

El secuestro virtual se ha puesto de moda y son principalmente los menores a quienes utilizan para sacar dinero a los padres.

Este delito ocurre cuando el delincuente hace contacto telefónico con la víctima y le señala que tiene a algún familiar. Para “liberarlo”, exigen cierta cantidad de dinero. En algunos casos, es el pánico y miedo en que entra la víctima los que hacen que accedan a depositar el dinero, sin antes cerciorarse que su familiar está bien.

Otra forma de operar, y que ha sido efectiva para la delincuencia, es hablarle a una persona, generalmente eligen a menores de edad. Se les persuade para que salgan de casa, se dirijan a un punto de la ciudad y apaguen los celulares, todo esto, después de haber pedido información personal.

El siguiente paso es llamar a los padres y hacer la misma dinámica. Cuando los padres intentan comunicarse con sus hijos es imposible, porque el teléfono móvil ya ha sido apagado.

SUFREN MENORES SECUESTRO VIRTUAL

Un ejemplo de este tipo de delito fue el ocurrido el 4 de abril. La desaparición de dos menores de edad, originarias de la comunidad La Laja, fue reportada al Sistema de Emergencias 911. Los familiares, solicitaban el apoyo de la Policía Municipal, pues ya habían recibido llamadas solicitando dinero por la liberación de las víctimas.

Tras el despliegue operativo en diversas zonas de la ciudad se logró localizar, el 5 de abril, a las menores, de 13 y 16 años, en un hotel ubicado en la calle Sóstenes Rocha. Ambas estaban sanas y salvas y más tarde fueron entregadas a sus familiares, a quienes se les dieron las indicaciones para interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

INVITAN A DENUNCIAR

Ante estos hechos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental, señaló que se han logrado resultados positivos, derivado a la coordinación que existe con los hoteles, principalmente en hoteles de paso y zona céntrica, que son más baratos.

Indicó el funcionario que, los mismos encargados de los hoteles, hacen llamada a Seguridad Ciudadana cuando ven personas solas, asustadas o nerviosas, lo que ha ayudado a actuar de manera inmediata en favor tanto de la víctima y de los familiares.

"Cuando los familiares se dan cuenta, han confiado en esta autoridad. Se da despliegues de Policía Municipal en centros comerciales, plazas, jardines y hoteles, lugares donde puede estar la persona, ya que al hacer la llamada al 911, se puede creer que se trata de un secuestro virtual", afirmó.

PARA TENER EN CUENTA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, para identificar un posible secuestro virtual, se debe tomar en cuenta que el delincuente realiza llamadas telefónicas a números fijos de forma aleatoria. Busca una víctima que suene vulnerable, como menores de edad o personas de edad avanzada, ante quien se identifica como integrante de una organización delictiva.

Enseguida, la víctima es dirigida a una tienda de conveniencia para comprar un nuevo celular o chip. Se le pide el nuevo número y tirar a la basura el anterior, para después ir a un hotel. Cabe señalar que el delincuente no tiene contacto físico con la víctima en ningún momento, además que no tiene vigilada a la víctima y tampoco tiene la posibilidad de hacerle daño.

RECOMENDACIONES

*No contestar números desconocidos, si ya se contestó colgar de inmediato y llamar al 911, ya que las operadoras les ayudarán en estos casos.

*No brindar datos personales. "Si piden los datos, no dar ninguno y si lo solicitan niéguelo, en cuestión de nombres de familias, datos de trabajo, direcciones o números, no darlos", señaló Simental.

*No guardar contactos telefónicos de familiares con los nombres de "mamá, papá, tío, tía, hermana, hijo o hija, etc." Pues es un arma fácil para los delincuentes, y más si se extravía el celular.