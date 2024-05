Arranca segundo debate a la alcaldía de León con el tema de seguridad

León, Gto.- El segundo debate de las y los candidatos a la alcaldía de León que se está llevando a cabo la tarde de este martes comenzó duro y a la cabeza entre ellos. El primer tema: sus propuestas de seguridad.

A las 4:00 pm ya estaba presentes los siete candidatos y candidatas de los diferentes partidos políticos.

Tras la indicación de los moderadores y una leve presentación de los perfiles, arrancó el evento en esta ocasión organizado por la COPARMEX y diferentes órganos empresariales.

El primero en hablar fue Michel Vladimir Santos quien dijo que su propuesta en seguridad es un reingeneria de las policías, mientras que Juan Pablo Delgado, de Movimiento Ciudadano, comentó que él le apuesta a que las policías estén capacitadas para recibir denuncias.

En lo que respecta a Alejandra Gutiérrez del PAN, aseguró que le apuesta a ambas: la prevención y la operatividad en conjunto, mientras que la candidata del PRD, Karla Lira, informó que ella trabajar con inteligencia de datos y no sólo patrullaje, además de una coordinación con organizaciones civiles.

Gerardo Fernández, candidato del PVEM no se limitó y dijo que el 100 por ciento el presupuesto debe ir destinado a la seguridad, mientras que Hilda Zukeyli López del PRI, comentó que le apuesta a 300 casetas de policías en las colonias ya que sólo hay 27. En lo que respecta a Vanessa Montes de Oca, de Morena, fue contundente en su mensaje y dijo que no se puede atacar la seguridad si no se voltea a ver la pobreza y la desigualdad.

En breve más información....