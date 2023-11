Atemorizan a vecinos de Villas de San Juan con falso audio

León, Gto.- La mañana de este martes, a través de WhatsApp, varios padres de familia de la colonia Villas de San Juan, recibieron un audio de voz, en el que se les alertaba sobre la intoxicación a un alumno por parte de una mujer.

La nota de voz, era presuntamente enviada por el director de la escuela primaria Sentimientos de la Nación, sin embargo, el personal docente del plantel educativo desmintió el hecho.

Organización Editorial Mexicana, (OEM) a través de Noticias Vespertinas, intentó hablar con el director de la primaria, pero un profesor quien dijo llamarse Humberto, indicó que tanto él como su secretaria se encontraban en una videoconferencia y era imposible atender.

Al cuestionar a Humberto sobre la situación, comentó que desconocían el tema y hasta ahora en la escuela no se había hecho mención sobre el mismo. Al escuchar el audio, precisó que esa no era la voz del director del plantel, llamado Rubén.

"A nosotros los padres de familia no nos han dicho nada y esa no es la voz de Rubén, parece como de San Francisco de Asís, pero aquí no sabemos nada del tema", comentó Humberto.

El audio, fue recibido por los padres la mañana de este martes, en donde se expresa lo siguiente.

"Buen día papás, mamás, quiero comentarles tres cosas y que lo tomen con mucha prudencia y platiquen con sus hijos, hoy en la mañana me habló un papá por teléfono, me comentaba que ayer a la salida de la escuela, su hijo iba caminando rumbo a la casa y se encontró con una señora alta y guapa quien le hablo, el chico no le hizo caso pero la mujer le volvió a hablar y se acercó, al momento que se acera, la mujer hizo la finta de que le iba a dar un beso en la mejilla y al momento que el niño se safa, siente que le pusieron algo en la mejilla come se hubiera embarrado algo.

El chico se fue a un estética para pedir ayuda y la señora le le ayudó a lavarse pero en ese momento el niño empezó a sentirse mal, llegando a casa su mamá le volvió a lavar, pero mi hijo cayó súbitamente dormido, mi esposa se asustó, y lo llevamos al Seguro (IMSS), el médico cuestionó porque no lo habíamos llegado antes y hoy lo citaron para hacerle exámenes toxicológicos", se relata en la nota de voz de tres minutos y 15 segundos.

Al finalizar, en el audio, se indica que "ya hablé con los alumnos, pase a los salones y les comento que tengan cuidado, quienes se van solos o en camión, tengan cuidado y que no confíen en nadie", se detalla.

Las madres de familia que fueron entrevistadas a las afueras de la escuela, también comentaron que desconocen estos hechos.