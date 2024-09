Entrega Alejandra Gutiérrez equipamiento para fortalecer la Secretaría de Seguridad

León, Gto.- Con una inversión de más de 430 millones de pesos, este viernes la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, entregó patrullas a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León en un evento que se llevó a cabo en la Velaria de la Feria.

En total se entregaron 18 camionetas pick up, 12 autos sedan, dos vehículos para la policía montada, dos vehículos caneros, dos camionetas para transporte de persona, tres drones, 99 equipos antimotín, 250 escudos, 170 chalecos balísticos y 100 chalecos ejecutivos según datos de la dependencia.

Por su parte, la alcaldesa en su discurso enfatizó en que en León no se va a escatimar en materia de seguridad.

“Se los dije hace 3 años y lo repito, no me rajo y no nos rajamos. Estamos aquí para servir y proteger, y tomamos el toro por los cuernos sabiendo que había muchos retos y que hoy hay retos por vencer; que los problemas no son de hoy, pero tenemos que trabajar todos los días para hacer que a esta ciudad le vaya mejor”.

Explicó que no se trata solamente de dotar a la SSPL de mejor equipamiento, sino también de brindarles las mejores herramientas de capacitación, sueldo y prestaciones para que puedan hacer su labor destacable.

“Aquel que no haga su trabajo también la puerta está muy grande y vámonos, ustedes saben que no me ha temblado la mano para estar depurando la corporación y lo seguiremos haciendo; yo quiero a la mejor policía, a eso aspiro, a la mejor corporación”, agregó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Jorge Guillén Rico, añadió que también reforzaron la formación, las condiciones laborales, el equipamiento y los alcances de la corporación policíaca.

“En tres años redujimos todos los delitos patrimoniales: el 30.1 por ciento en robo a casa habitación, el 18.5 por ciento en robo a comercio, el 14.8 en robo a transeúnte, el 27.1 por ciento en robo de vehículo, el 14.1 en robo a interior de vehículo, además aseguramos mil armas de fuego, más de 763 mil dosis de distintos tipos de droga y más de 5 mil vehículos con reporte de robo”.