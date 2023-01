Tribunal de San Francisco difunde video del ataque al marido de Nancy Pelosi

La Justicia estadounidense difundió este viernes el video policial del ataque al marido de la ahora expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el que se ve la llegada de los agentes al domicilio familiar y el momento en que fue agredido.

Paul Pelosi, de 82 años, fue atacado el pasado 28 de octubre en San Francisco, California mientras se encontraba en su casa. El agresor, identificado como David DePape, de 42 años, irrumpió en la vivienda al grito de "¿Dónde está Nancy?", aunque ella se encontraba en ese momento en Washington.

Lee también: Amenaza de violencia extremista de cara a las elecciones pone en alerta a EU

La difusión de las imágenes por parte del Tribunal Superior de San Francisco se produce después de que distintos medios, como la cadena CNN, hubieran solicitado que se hicieran públicas porque lo sucedido ameritaba "transparencia".

BREAKING: The Paul Pelosi Police Cam Video has just been released. While those on the right will try and figure out a way to create a conspiracy around it, it proves to me how calm and smart Pelosi was in dealing with this nutcase. pic.twitter.com/Sg87gLSl4w — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 27, 2023

El video, de un minuto y 39 segundos de duración y con material explícito, muestra a los agentes llegando a la casa y llamando a la puerta.

Paul Pelosi había podido llamar a los servicios de emergencias tras haber convencido al agresor de que le dejara ir al baño, donde su teléfono se estaba cargando.

Cuando la puerta se abre, se ve en la entrada al marido de la política estadounidense y al agresor, ambos de pie y mirando al frente, agarrando un mismo martillo.

"¿Qué está pasando?", pregunta un agente, a lo que DePape responde que todo está bien y Pelosi, descalzo, se mantiene en silencio.

El agresor coge con su otra mano el brazo con el que Pelosi estaba sosteniendo el martillo, mientras este se queja, y los policías, que los estaban iluminando con una linterna, gritan que lo suelten.

DePape contesta entonces que no y cuando consigue que Pelosi deje de agarrarlo le da un martillazo, que no se ve de forma explícita.

"¡Mierda!", grita un agente mientras entran al momento en la casa y se lanzan sobre el agresor. Para entonces Pelosi, herido, está tumbado en el suelo, inmóvil y con la camisa ensangrentada.

"Dame tu puta mano", le dicen a DePape mientras se escucha su llamada a los servicios de emergencias.

Mundo Agresor del esposo de Nancy Pelosi es acusado de agresiones e intento de secuestro

El marido de la expresidenta de la Cámara Baja fue llevado al Hospital general Zuckerberg e intervenido con éxito de una fractura en el cráneo y de diversas heridas graves en el brazo derecho y en las manos.

El agresor también acabó en el hospital, pero no se facilitaron datos sobre su situación médica. Su ataque tuvo lugar a menos de dos semanas de las elecciones de medio mandato del pasado 8 de noviembre, en las que los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes pero reforzaron el del Senado.

Nancy Pelosi anunció a mediados de noviembre su jubilación como líder de los demócratas en la Cámara Baja en la actual legislatura. La mujer había anticipado el día antes de los comicios que ese ataque iba a influir en la decisión sobre su futuro.

Este viernes, la representante aseguró que no ha visto el vídeo del ataque y que no piensa hacerlo.

"No tengo ninguna intención en absoluto de ver el mortal ataque contra la vida de mi marido", aseguró en una comparecencia ante los medios en el Capitolio.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La política explicó que no volverá a hablar de este caso y dio las gracias a quienes le han enviado mensajes de apoyo y han rezado por su marido. Pelosi añadió que la recuperación de su esposo avanza pero que todavía "tardará un tiempo".