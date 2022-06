Tiroteo en Maryland deja al menos tres muertos

Un tiroteo en la empresa Columbia Machine en la localidad de Smithsburg, Maryland ha dejado al menos tres muertos, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado.

Te puede interesar: Irma García y Eva Mireles, las maestras que dieron su vida para proteger a niños de la primaria en Uvalde

A través de Twitter, las autoridades informó que se desplazaron al lugar de los hechos y que el presunto tirador resultó herido tras enfrentarse con la Policía Montada del Estado de Maryland, por lo que ya no representaba una amenaza.

ATF Special Agents are responding to assist our partners in the Washington County Sheriff’s Office with a shooting incident in Smithsburg, MD where there are multiple victims. WCSO will provide updates as they become available: https://t.co/UqP32S6bdU pic.twitter.com/gVCYzW9yow — ATF Baltimore (@ATFBaltimore) June 9, 2022

La dependencia reveló también que los agentes en el lugar encontraron a cuatro víctimas que habían recibido disparos. Tres de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar y la cuarta víctima resultó gravemente herida, pero la policía no dio una actualización sobre su condición.

Mundo Arrestan en Texas a estudiante que portaba armas en su vehículo

Los policías estatales de Maryland, que también estaban respondiendo al tiroteo, encontraron el vehículo del sospechoso en el área de Maplesville Road y Mount Aetna Road y comenzaron a perseguirlo.

La Oficina del Sheriff dijo que el sospechoso y un policía de MSP intercambiaron disparos y ambos resultaron heridos durante los tiroteos. El policía y el sospechoso fueron trasladados a un hospital del área para recibir tratamiento.

Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, lamentó los hechos y señaló que estaba al tanto de la situación.

Las últimas semanas Estados Unidos ha estado plagado de tiroteos empezando por la masacre en Uvalde, Texas, así como los ataques en Nueva York, California, Oklahoma y ahora en Maryland.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El tiroteo en Smithsburg, Maryland, se produce menos de una semana después de un tiroteo masivo en un centro médico en Tulsa, Oklahoma, en el que murieron cuatro personas.

Con información de Fox News