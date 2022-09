Surge rara neumonía en Argentina; reportan tres muertos

BUENOS AIRES. Argentina reportó un tercer fallecido por una neumonía bilateral de origen desconocido en la provincia de Tucumán y se investiga si se trata de la paciente cero del brote, hasta ahora circunscrito a una clínica, informaron autoridades sanitarias.

“Se trata de una paciente de 70 años que estaba internada en un sanatorio privado”, dijo el ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, al informar sobre su fallecimiento en una rueda de prensa.

Entre los contagiados el ministerio de Salud descartó Covid-19, gripe e influenza como causas. El ministro también desestimó que el origen pueda ser el hantavirus o la legionella.

“Estamos estudiando el origen del foco y el nexo epidemiológico, seguimos en proceso de investigación”, refirió.

Hasta el miércoles, las autoridades habían reportado seis casos y ayer dieron cuenta de tres contagios más. La tercera fallecida era la única entre los contagiados que no pertenecía al personal de salud de la clínica privada de San Miguel de Tucumán, donde se reportaron los casos y que ha sido aislado por precaución.

“Hasta el momento no tenemos registro fuera de esa institución”, precisó el médico infectólogo Mario Raya, subdirector del Centro de Salud Zenón Santillán.

“Es un brote, en un lugar determinado, con una causa específica y una cierta cantidad de personas. Hasta el momento está en investigación todo sobre la patología que pueda ser”, añadió.

Los tres nuevos casos reportados “son personal de salud del sanatorio que alrededor del 20 y 23 de agosto comenzaron con síntomas, por lo que en principio corresponden al mismo brote y al mismo lugar de contagio”, indicó Medina Ruiz.

“Hasta ahora no hemos encontrado nada que permita saber cuál fue la causa del brote y por lo tanto, al tratarse de una enfermedad que no sabemos en qué consiste, no sabemos la evolución”, indicó.

Según reportó, “la mayoría de los pacientes empezó con vómitos, fiebre alta, diarrea y dolor del cuerpo, con una evolución en algunos más compleja”. Se investiga si los contagios pudieron darse a través de los caños de agua o en los ductos del aire acondicionado del sanatorio.