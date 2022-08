¿Por qué la posible visita de Pelosi a Taiwán enoja a China? Claves para entender el conflicto

La tensión entre China y Estados Unidos ha vuelto a encender las alarmas a nivel mundial, esta vez ante la posible visita a Taiwán de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

La gira de Pelosi por Asia -que inició este lunes con una reunión con el Primer Ministro de Singapur- ha provocado una fuerte respuesta por parte de Beijing, que ha amenazado con emprender represalias contra Estados Unidos si la gira incluye a Taiwán, instando a Washington a que detenga los intercambios oficiales con la isla.

Hasta el momento, la comitiva estadounidense se encuentra en Singapur y aun no hay una señal concreta de que puedan visitar Taiwán, isla que China considera parte de su territorio.

En tanto, el Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, dijo este lunes que una posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sería una decisión totalmente suya, pero pidió a China que no intensifique la tensión en caso de que ocurra.

"Esperamos que (China) -en el caso de que decida visitarla- actúe con responsabilidad y no se involucre en ninguna escalada en el futuro", dijo Blinken.

¿Cómo se da el conflicto entre China y Taiwan?

Con el triunfo de la Revolución Comunista, Mao Zedong, mejor conocido como Mao Tse-Tung, instauró la República Popular China, el 1 de octubre de 1949. Parte de los militares y funcionarios administrativos del un partido político nacionalista Kuomintang se refugiaron en la isla de Taiwán, donde establecieron un régimen autogobernado.

Desde entonces, Taiwán ha tratado de mantenerse como una nación independiente del gobierno continental de la República Popular de China, teniendo esporádicos choques armados y dirigiendo hacia los habitantes de la isla un discurso en el cual los presentaban como víctimas del imperialismo estadounidense.

Desde un inicio, Taiwán ha conseguido grandes logros económicos, al ser la nación más importante en la fabricación de micro chips utilizados en la industria automotriz, en la fabricación de teléfonos celulares y, sobre todo, en la industria militar.

¿Por qué inquieta al mundo la posible la visita de Nancy Pelosi a Taiwán?

Con la eventual visita de Nancy Pelosi a Taiwán, la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sería la funcionaria de más alto rango, la número tres en la importancia constitucional, en hacer una visita a la isla.

La doctora Aribel Contreras Suárez, Coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana, señaló que Nancy Pelosi consideró hacer la visita a Taiwán, ya que China habría crecido militar y económica en parte el Mar Meridional hasta las islas del Pacífico.

“La preocupación de los Estados Unidos es que se pueda replicar en Taiwán, lo que ha pasado entre la relación entre Hong Kong y China , y eso podría repercutir para los estadounidenses geopolítica y económicamente en la región, ya que además de compartir mar, la isla es el mayor fabricante de chips y semiconductores, el nuevo oro electrónico”, indicó la internacionalista.

“Sería imprudente que Nancy Pelosi hiciera la visita a Taiwán", consideró la experta.

“Desde la semana pasada, medios europeos afirmaron que, incluso el gobierno de Taiwán, no quisieran tener la visita de Pelosi, porque lo que menos quieren es estar en el radar de China, y con la coyuntura actual no sería el momento idóneo para incendiar más los ánimos en el ámbito internacional”.

Para finalizar, Contreras sostuvo que "lo que menos quiere, no sólo la región, sino el mundo entero es más tensión, más crisis de las que estamos viviendo, como la crisis energética, la de los granos y la económica".

Ante ello, la especialista estima que Nancy Pelosi no acudiría a Taiwán.

Pelosi sacude la política interior de Estados Unidos

La posible visita de Nancy Pelosi a Taiwán no sólo ha sacudido a la política internacional, también ha trastocado a la política interna de Estados Unidos, ya que al ser la Presidenta de la Cámara de Representantes, no tiene por qué consultar a Joe Biden sobre qué países poder visitar o no.

Aunque ambos son del Partido Demócrata, para Fausto Carbajal, internacionalista por la Universidad Iberoamericana, esto podría ser indicativo de la falta de liderazgo del presidente Joe Biden dentro de su partido.

“Esto podría demostrar que no hay un grado de interlocución óptimo entre el poder ejecutivo con el poder legislativo estadounidense actualmente, algo que dicho sea de paso, también recae en la Vicepresidencia de Estados Unidos”.

El consultor en riesgo político y seguridad aseguró que “no está claro cuál sea el interés de la visita, de hecho la propia administración y altos funcionarios del gobierno de Biden han sido bastantes respetuosos con la congresista Nacy Palosi, pero sí han mencionado las implicaciones que podría tener la visita a Taiwán, considerando las realidades geopolíticas por las que atraviesa el sistema internacional en su conjunto”.

“El movimiento de la legisladora Pelosi puede resultar un tanto imprudente, sobre todo porque esta acción se encuentra enmarcada en un contexto por demás complejo, de entrada es abrir un frente adicional al de la guerra en Ucrania y todo lo que implica, abriendo la posibilidad de que la alianza entre Rusia y China se fortalezca ”, puntualizó el académico.





