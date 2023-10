No nos condenen por defendernos, pide embajadora de Israel por conflicto en Gaza

“Llamamos al gobierno de México para que salga con un pedido muy claro para liberar a todos los secuestrados por Hamas, obviamente a los mexicanos primero, pero a todos los secuestrados, porque cada minuto que pasa, esa gente está sufriendo”, afirmó la embajadora de Israel, Einat Kranz Neiger.

En entrevista con El Sol de México, aseguró que el Estado israelí está a favor de cualquier esfuerzo, incluido la negociación directa que algunos gobiernos como el de México buscan con el grupo terrorista Hamas, para liberar a los rehenes. “No quiero opinar sobre las decisiones de México, el gobierno mexicano tiene todo el derecho de actuar de la manera que crea más efectiva para salvar y liberar a los secuestrados mexicanos”, dijo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En su conferencia de prensa matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su gobierno busca a Hamas para gestionar la liberación de los mexicanos Ilana Gritzewsky y Orión Hernández, en poder del grupo terrorista desde el pasado 7 de octubre.

Mundo Israel intenta chantajear a México, acusa embajador de Palestina





Kranz habló de la presunta negativa de Israel a permitir la salida de mexicanos que se encuentran atrapados en medio de la guerra en Gaza y pidió dejar de condenar a su país por el derecho a defenderse.

En México hay preocupación por algunos connacionales que se encuentran en la Franja de Gaza y se ha dicho que Israel no les permite salir a otros países como Egipto. ¿Esto es real?

Esto es una mentira, Israel no tiene control sobre la Franja de Gaza, el soberano en la Franja de Gaza es Hamas. Ellos son los que no les permiten salir. Nosotros ayer intentamos facilitar un corredor humanitario temporal, por unas horas, y no bombardear ninguna de las zonas donde están los civiles extranjeros que buscan salir. Además hablamos con Egipto y está dispuesto a abrir el paso en Rafah, en la frontera entre Gaza, y nosotros estamos dispuestos a dejarles salir. Sin duda haremos lo que podamos, incluido la apertura de un corredor humanitario.

Lo que pasa es que Hamas está utilizando a todos los civiles que están en la Franja de Gaza, incluidos a los palestinos, como escudos humanos porque saben que mientras personas extranjeras civiles estén cerca de sus operativos, Israel no los va a atacar para no dañar a terceros no involucrados. Hay que entender bien la realidad porque hay mucha desinformación en esto, repito nosotros no dominamos la Franja de Gaza y no dominamos el pase de Rafah, que es de Egipto, lo que Israel tiene que hacer y va a hacer es permitir unas horas en las cuales esas personas se van a acercar a la frontera, pero no podemos asegurar que Hamas los va a dejar pasar eso lo tienen que reclamar a Hamas no a Israel.

México y otros países han reconocido que buscan a Hamas para negociar la liberación de los rehenes, ¿Usted considera prudente esta medida?

Lo que diría es que estamos a favor de cualquier esfuerzo, sea con quien sea, para liberar lo más rápido posible a los rehenes. Obviamente el gobierno de México se ocupa de sus ciudadanos, pero posiblemente son más de 300 todavía no se sabe bien. Hamas ayer avisó que tiene a muchos más de los que nosotros estamos considerando, pero Israel está a favor de cualquier esfuerzo que se pueda hacer y más que eso, llamamos al gobierno mexicano a salir con una llamada clara a liberar a todos los secuestrados, obviamente incluyendo primero a los mexicanos, pero pedir que liberen a todos. No sabemos en qué estado están, como los tratan, si les están proporcionando medicamentos. Cada minuto es un sufrimiento terrible para ellos y para sus familias que no saben qué pasa con ellos.

Segundo, hay que entender que estamos hablando con una organización terrorista y se tiene que condenar y se tiene que designar como una organización terrorista a la que no se puede apoyar. Ellos no representan los intereses del pueblo palestino y como tales hay que condenarlos y no estar con ellos y no apoyarlos.

Mundo Supervivientes de la masacre del festival en Israel cuentan el infierno que vivieron





Necesitamos tiempo, necesitamos legitimidad internacional para defendernos y para hacer lo que se necesite para destruir la fuerza armada de Hamas. Necesitamos que el mundo no nos condene por acciones de defensa, que el mundo nos deje actuar igual como lo hubiera hecho cualquier otro país cuyos ciudadanos civiles, inocentes, hubieran sido atacados de esta manera tan brutal.

¿Considera usted que la paz entre israelíes y palestinos pueda llegar en algún momento?

Agradezco esta pregunta porque me permite aclarar que Hamas no es el pueblo palestino y el pueblo palestino no es Hamas, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Nosotros queremos la paz con los palestinos, queremos solucionar este conflicto y ojalá porque no hay nada más que anhele el pueblo de Israel anhele más que solucionar este conflicto y vivir en paz y tranquilidad en nuestra región; nuestros vecinos palestinos en su parte y nosotros en la nuestra.

Esos misiles que nos lanzan no son gratis, los adquirieron con todo el dinero que reciben. Si me pregunta por la paz, le digo que no hay otra cosa que los judíos queramos más que vivir en paz, en nuestras plegarias diarias pedimos por la paz. Nosotros saludamos con la palabra Shalom, que significa paz, pero Hamas no quiere la paz, quiere destruir y torturar.