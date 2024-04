Hong Kong prohíbe productos de plástico de un solo uso

Una serie de artículos de plástico de un solo uso, especialmente los cubiertos, están prohibidos desde este lunes en Hong Kong, en sus 28 mil restaurantes, hoteles y lugares de venta para llevar.

En Hong Kong, el uso de vajilla desechable, ya sea de plástico, poliestireno u otros materiales, es casi sistemático. En 2021, se botaron unas 2.331 toneladas de plástico cada día en el territorio de 7.5 millones de habitantes, un peso equivalente al de 70 ballenas jorobadas.

Los que infrinjan la ley pueden ser sancionados con multas de hasta 100 mil dólares de Hong Kong (12 mil 750 dólares).

"Durante el periodo de adaptación [de seis meses], los agentes del departamento de protección del medio ambiente no aplicarán la ley a las empresas que no la respeten", afirmó no obstante la víspera Tse Chin-wan, secretario para el Medio Ambiente, en su blog.

En el barrio comercial de Wan Chai este lunes al mediodía las ventas para llevar seguían haciéndose en recipientes de poliestireno.

Wilson Tam, un oficinista, dijo apoyar la medida, aunque no trajo ningún recipiente.

"Es un poco complicado lavar el envase en el trabajo", dijo a AFP.

Para los restaurantes y comercios que proponen comida para llevar, reemplazar los cubiertos de plástico por otros hechos con materiales ecológicos como la madera, el bambú o el papel, representa un gasto adicional de 30 por ciento.

La prohibición también concierne a los hoteles, que ya no están autorizados a ofrecer artículos de plástico de un solo uso como cepillos de dientes, gorros de ducha, frascos de jabón ni botellas de agua.