Biden logra acuerdo con republicanos sobre techo de deuda; pasará al Congreso

El presidente estadounidense Joe Biden, confirmó este domingo que ha llegado a un acuerdo definitivo para elevar el techo de deuda con el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y que el texto está listo para ser votado en el Congreso.

"El acuerdo representa un compromiso y esto significa que nadie tiene todo lo que quiere, pero esa es la responsabilidad de gobernar", apuntó el mandatario en una rueda de prensa en la que llamó a las dos cámaras a aprobar la norma que evitará que Estados Unidos entre en suspensión de pagos.

"Insto encarecidamente a ambas cámaras a aprobar ese acuerdo. Sigamos avanzando en el cumplimiento de nuestras obligaciones y en la construcción de la economía más fuerte del mundo", afirmó Biden en la Casa Blanca.



Aunque no se conocen muchos detalles del acuerdo, el demócrata explicó que se ha logrado tras hacer algunas concesiones en el presupuesto pero que en ningún caso ha dado "mucho".

Así, preguntado por el riesgo de que los legisladores progresistas piensen que se han hecho demasiadas concesiones Biden respondió: "Ya verán como no lo he hecho".



El presidente estadounidense afirmó que cree que los republicanos han negociado "en buena fe" y que está convencido de que McCarthy cuenta con los apoyos suficientes de su partido para aprobar la ley. "Si no, no creo que hubiéramos logrado el acuerdo", dijo.



A través de un mensaje en redes sociales Biden detalló que el acuerdo protege las prioridades y logros de su Gobierno, rechaza "extremos recortes" en los programas para veteranos, ancianos y familias vulnerables; protege la seguridad social y sus programas de Medicare y Medicaid y mantiene el programa para el alivio de la deuda estudiantil de 40 millones de personas.

Los legisladores y senadores tendrán ahora unos días para leer el proyecto de ley, que será votado primero en la Cámara de Representantes el próximo miércoles, cinco días antes de la fecha anunciada por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, como el límite para entrar en suspensión de pagos.