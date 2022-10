Reconoce Sedatu rezago en programas de desarrollo urbano

Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados y reconoció que hay un rezago a nivel nacional en la elaboración de programas de desarrollo urbano y territorial a nivel municipal que ha propiciado un crecimiento urbano inadecuado

“El 80 por ciento de los municipios a nivel nacional no tienen actualizado o no cuentan con programas de desarrollo urbano municipal que tome como sustento donde si y donde no se puede urbanizar, sin embargo, los municipios siguen dotando los permisos de construcción. Es un gran problema que tenemos a nivel nacional, es una carencia y es una obligación del estado mexicano poder invertir en actualizar estos programas”, dijo.

Durante el ejercicio de rendición de cuentas ante las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial, de Vivienda, de Zonas Metropolitanas y Movilidad la ausencia de dichos programas fue cuestionado por diputados, Rodrigo Sánchez, del PAN, quien pidió que se priorice la elaboración estos documentos en todos los estados y no solo en ciertas zonas.

El funcionario destacó que al finalizar el año se habrán actualizado más de 80 planes de desarrollo urbano municipales, metropolitanos y regionales y dijo que se está trabajando para que las actualizaciones disminuyan de cuatro millones de pesos a uno.

Durante su comparecencia también fue cuestionado sobre las expropiaciones en tramos del Tren Maya en donde afirmó que en el caso del Tramo Cinco solo hubo un uno por ciento de expropiación no concertada; la inversión en estadios de béisbol, en la que detalló que el gasto en este rubro sólo representa el 22 por ciento de la inversión en equipamiento deportivo, mientras que el fútbol tiene una inversión del 23 por ciento.

Por otro lado, el funcionario también aseguró que el proceso de reconstrucción tras el sismo de 2017 registra un avance del 97 por ciento y que el próximo año será el último del proceso, sin embargo, la legisladora Maria Rosette aseguró que hay múltiples edificios que aún no son atendidos, entre ellos 10 ubicados en Tlatelolco para los que pidió atención.

Así también anunció que en los próximos días se entregarán 30 mil hectáreas al pueblo yaqui como parte del programa de justicia social dirigido a este pueblo originario.