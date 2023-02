Restos de Proteo, perrito rescatista, regresan a México para homenaje

A través de sus redes sociales la Secretaría de la Defensa (Sedena) anunció que los restos de Proteo, perrito rescatista que falleció en Turquía por temperaturas extremas, fueron trasladados a nuestro país para un homenaje.

“Acompáñanos a recibir a nuestros hermanos de la Delegación Mexicana que apoyó en los trabajos de Búsqueda y Rescate en Turquía ”, señala el tuit de la Sedena.

Después de alguna horas, los restos de Proteo arribaron a México. Con pancartas de Ayuda Humanitaria y banderas de México y Turquía, llegó el pequeño féretro del canino al Estado de México

"Damos la bienvenida a nuestros héroe y amigo Proteo y a nuestros hermanos que integraron la Delegación Mexicana"

A su llegada también fue recibido por cientos de personas que portaban playeras blancas con un estamapado de Proteo.

"Estamos orgullosos de ti"

El pasado miércoles la Sedena publicó una serie de fotos donde se ve a un grupo de soldados mexicanos colocando una pequeña tumba y poniendo una bandera de México en la caja donde yacen los restos de Proteo.

“Proteo te esperamos en casa, porque un soldado al cumplir su misión, regresa a su hogar, a nuestro MéxicoLindoYQuerido”, dice la publicación.

Proteo, que murió el pasado 12 de febrero, formaba parte de la Delegación Mexicana para la búsqueda y rescate de personas del terremoto que ha dejado más de 36 mil muertos y falleció debido a las bajas temperaturas y a su edad.

“Quiero decir que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora sólo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún día nos volveremos a ver”, fueron las palabras que dedicó su entrenador al canino.

#Proteo te esperamos en casa, porque un soldado al cumplir su misión, regresa a su hogar, a nuestro #MéxicoLindoYQuerido.

Este no es el primer homenaje que les rinden a Proteo, luego de darse a conocer su muerte, elementos de la Sedena, Cruz Roja, Bomberos y Marina despidieron con honores al perrito rescatista.

La delegación de rescatistas de México enviada a Turquía está integrada por 150 elementos del Ejército, Marina y Cruz Roja Mexicana, teniendo como “corazón” a 16 binomios caninos, quienes laboran en una zona que comprende 70 edificios derrumbados.









