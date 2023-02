Cumpliste la misión: muere Proteo en Turquía, perrito rescatista de la Sedena

Mediante su cuenta de Twitter, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que Proteo, uno de los perritos rescatistas enviados a Turquía, falleció, aunque no especificaron cómo ocurrió se deceso.

“Gracias Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión”, señala el tuit de la Sedena, acompañado de una foto del can.

Proteo formaba parte de la Delegación Mexicana para la búsqueda y rescate de personas del terremoto que hasta el corte de este domingo, ha dejado más de 30 mil muertos.

Gracias #Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión

Entrenador se despide de Proteo

Así también, a través de un video su entrenador se despidió con unas emotivas palabras:

“Quiero decir que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora sólo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún día nos volveremos a ver”, dice el clip.

#Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión

El equipo mexicano fue a Turquía acompañado de varios perros especializados en las labores de búsqueda en desastres, que han sido pieza fundamental en estas operaciones desde el sismo de 2017 en México, no por algo los integrantes de la Marina llevan en sus chalecos el nombre y la figura de la perrita Frida.

La delegación de rescatistas de México enviada a Turquía está integrada por 150 elementos del Ejército, Marina y Cruz Roja Mexicana, teniendo como “corazón” a 16 binomios caninos, quienes laboran en una zona que comprende 70 edificios derrumbados.

Así despidieron a Proteo

Luego de la noticia de la muerte de Proteo, la Cruz Roja y la Sedena rindieron homenaje al perrito rescatista que falleció durante el rescate de personas en Turquía y Siria.

La @CruzRoja_MX y la @SEDENAmx despidieron con honores a #Proteo que murió tras realizar una heroica labor junto con otros binomios caninos en la búsqueda y rescate de personas en Turquía.





A la Misión Rescate, también se han sumado los Topos.