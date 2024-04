Manejo de la pandemia de Covid-19 fue un proceso fallido: Comisión Independiente de Investigación

“Proceso fallido de toma de decisiones”, “Evidencia científica ignorada”, “Uso engañoso de datos”, “Abandono del personal de salud” y “Desprotección de sectores populares y grupos vulnerables”, son algunas de las conclusiones preliminares del reporte elaborado por la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de Covid-19.

La comisión conformada por 17 científicos, investigadores y profesionales que trabajan siguiendo los más altos estándares de rigor científico y objetividad académica señalan en su reporte que la Ciudad de México que registró el porcentaje de mortalidad en exceso más alto de los 32 estados de México, durante el periodo 2020-2021, con 67 por ciento, seguido por Tlaxcala con 64 por ciento, el Estado de México con 62 por ciento, Puebla con 58 por ciento y Morelos con 51 por ciento .

En su reporte, la Comisión Independiente evalúa la respuesta de las autoridades a la crisis en materia sanitaria, económica, educativa y social, entre otros ámbitos.

Al dar a conocer algunas conclusiones preliminares de su estudio sobre la gestión de la crisis sanitaria, los investigadores de la Comisión Independiente destacan que “la gobernanza y gestión de la crisis estuvo caracterizada por un proceso fallido de toma de decisiones, que incluyó la personalización excesiva, la persistencia en el error, así como el rechazo a la deliberación y a la evidencia científica".

“La comunicación gubernamental se vio afectada por la minimización de la gravedad de la situación, el uso engañoso de datos, la justificación pseudocientífica de decisiones políticas y la decisión de gestionar la percepción de la sociedad, en vez de gestionar la crisis sanitaria para evitar al máximo los contagios y fallecimientos”.

Asimismo, advierte que antes de la pandemia, el sistema de salud se encontraba segmentado y en un estado financiero precario. Esas debilidades del sistema se exacerbaron debido a reformas regresivas y a una política errática de subejercicio y recorte al gasto, lo que redujo su capacidad para responder a la crisis.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Desprotección de sectores populares

Entre las conclusiones en temas socio-económicos, destaca la desprotección de sectores populares y grupos vulnerables por la falta de estímulos económicos, el aumento pronunciado del gasto familiar en salud, así como el impacto en mortalidad, orfandad y esperanza de vida, que terminó afectando más a las personas de menores ingresos.

En su estudio, los investigadores señalan que el elevado número de fallecimientos no se explica en su totalidad por la situación del sistema de salud, la demografía o las condiciones preexistentes de salud de la sociedad mexicana (diabetes, obesidad, etc.). Mediante un análisis matemático, se estima que por lo menos 224 mil 244 vidas se hubieran salvado, de haber existido un manejo diferente de la pandemia.

que: “El informe que estamos preparando es vital, no solo para entender lo que realmente pasó con la pandemia de Covid-19, sino para que México tome las medidas necesarias para enfrentar nuevas emergencias sanitarias en el futuro. Nuestro propósito es aprender para no repetir, es decir, sacar todas las lecciones posibles de lo que sucedió con el fin de que, cuando se presente otra emergencia sanitaria, nuestro país no vuelva a pagar un costo tan elevado en vidas, salud y bienestar, aseguró el doctor Jaime Sepúlveda, presidente de la Comisión Independiente.

Finalmente, la Comisión Independiente llama a la sociedad mexicana a mantenerse atenta a las propuestas en materia de salud de las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República, particularmente en tres aspectos fundamentales: i) sus propuestas para que haya transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de la pandemia; ii) sus iniciativas para la atención urgente a problemas como el “covid largo”, el rezago educativo y los miles de huérfanos que dejó la crisis sanitaria; y iii) sus planes para el fortalecimiento del sistema de salud, a fin de enfrentar futuras pandemias.





Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

¿Cuál es la respuesta de las autoridades ante el Covid-19?

En el análisis del "Impacto de la Pandemia en México: consecuencias fundamentales (2020-2023)", el reporte menciona 5 indicadores críticos que miden el desempeño nacional en la respuesta de la emergencia de Covid-19.

Entre estos indicadores, señala los decesos por 100 mil habitantes (durante toda la emergencia), con una tasa de 260.7.

Asimismo, menciona las muertes en exceso (marzo 2020 al 31 de diciembre de 2023 última cifra disponible) que ascendió a 833 mil 473 fallecimientos.

El tercer indicador crítico son los decesos entre el personal de salud (marzo 2020 al 9 de mayo de 2023 última cifra disponible), que ascendieron a 4 mil 572 defunciones.

El cuarto indicador crítico se refiere a los niños y niñas en orfandad (marzo 2020 al 31 de diciembre de 2022, última cifra oficial disponible) que alcanzó 215 mil 281 infantes.

Por último, menciona la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, que fue de -8.3 por ciento.

¿Quiénes integran la Comisión?



La Comisión Independiente de Investigación está integrada por las y los siguientes investigadores/as:

Jaime Sepúlveda

Claudia Agostoni

Sergio Aguayo

Mariana Campos

Julia Carabias Lillo

Enrique Cárdenas

José Ramón Cossío

Carlos del Río

Julio Frenk

Eduardo González Pier

Tonatiuh Guillén López

Antonio Lazcano Araujo

Helena Legido-Quigley

Carlos Mancera Corcuera

María Elena Medina-Mora

Carol Perelman

Sylvia Schmelkes

