En tres años, 4T redujo 30 mil mdp el presupuesto para temas de género

En los primeros tres años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto con perspectiva de género perdió 30 mil millones de pesos que estaban etiquetados para enfrentar la violencia y la desigualdad de condiciones de las mujeres en México, expusieron especialistas al analizar el Presupuesto de Egresos 2023.

De 2019 a la fecha, el presupuesto para la igualdad entre hombres y mujeres no llega ni al seis por ciento del presupuesto programable, dijeron especialistas durante la vigésima cuarta sesión del Consejo de Perspectiva de Género de la Organización Editorial Mexicana (OEM), cuya directora nacional editorial, Martha Ramos Sosa, celebró el segundo aniversario de esta iniciativa, que está orientada a abrir espacios y crear contenidos que hagan visible la desigualdad entre mujeres y hombres en nuestro país.

Magdalena García, experta en género y quien ha sido integrante o asesora de grupos en Naciones Unidas, APEC y Hábitat identificó que para el próximo año la perspectiva parece acentuar esa situación de desigualdad.

Dijo que en la iniciativa de presupuesto para 2023 se observan diez programas del gobierno federal que concentran 85 por ciento del presupuesto para perspectiva de género en el anexo 13, pero que en realidad no tienen esa visión, por lo que deben ser vigilados.

Aseguró que las mujeres no están pensando “que nos den más rebanada del pastel, lo que queremos es cambiar la receta”. Como ejemplo de que este gobierno no entiende la perspectiva de género, señaló que al Instituto Nacional de Perinatología, dedicado a la atención obstétrica y mujeres embarazadas le asignan 25.19 por ciento más, pero eso es no entender la perspectiva de género. “Se trata de que no haya violencia obstétrica”.

Descartó que el propósito de quienes han demandado una perspectiva de género en la construcción del presupuesto tenga el propósito de etiquetar todos los recursos. “Debemos caminar a la transversalidad total. Atender la población de mujeres, hombres y de la diversidad”.

Consideró preocupante que hay programas que tienen incrementos que no se explican y en otros son insuficientes como “el servicio de educación superior y posgrado que pasó de 800 millones a 14 mil millones de pesos”.

Al presentar cuadros comparativos del ejercicio presupuestal en lo que va de la administración, indicó que no representa ni el seis por ciento del presupuesto programable.

Sara Lovera, periodista feminista e integrante permanente del Consejo de Género de la OEM, destacó que si se observa en el tiempo el presupuesto a los programas con perspectiva de género, se redujo en 30 mil millones en los primeros años de este gobierno.

Consideró que el presupuesto que presentó la administración del presidente López Obrador hay que observarlo porque “además de estar desequilibrado” es necesario revisar en qué lo gastan, qué resultados van a dar y que las listas de beneficiarios no estén ocultas, saber a quiénes les dan los apoyos.

En su participación, la exlegisladora, Martha Tagle, agregó que se trata de programas como las pensiones de Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las Becas de educación media superior Benito Juárez, los servicios de educación superior y posgrado, el de la Escuela es Nuestra, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Si a ello se le agrega una perspectiva de género se deben atender rezagos como el que las mujeres son el sector más vulnerable entre los pobres, enfrentan afectaciones mayores cuando se habla de inseguridad, de número de policías, de calles oscuras y sin pavimento, de disposición de patrullas y de capacitación de servidores públicos para atenderlas.

Explicó que después de la reforma que impulsó la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y la de igualdad, en 2008 se aplicó por primera vez recursos etiquetados para atender las condiciones de inequidad y desigualdad en el país. Y descartó que la demanda sea ampliar la bolsa y etiquetar los recursos a la problemática de las mujeres en materia de infraestructura, desarrollo social y económico. Acusó que este gobierno quiere vender la idea de que el presupuesto de las mujeres está incrementando de manera increíble y que sí hay un compromiso con las mujeres.

Por su parte, José Luis de la Cruz, quien es colaborador de El Sol de México, destacó la importancia de cómo y en qué tiempo se ejecutan los recursos.

Destacó que “no hay objetivos muy claros, no existen objetivos cuantificables por ejemplo de cuántos vamos a reducir la desigualdad o cuál es el objetivo de reducción de la pobreza”, independientemente de que no existen métricas claras de eficacia y eficiencia.

La construcción de este presupuesto “no ha avanzado en México y, peor aún, si se le quitan métricas y no hay manera de saber si los programas llegaron a hombres, mujeres o a niños”.