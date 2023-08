Contagios de Covid-19 por semana se mantienen estables

Durante junio y julio se reportaron alrededor de tres mil casos nuevos de Covid-19 por semana, de acuerdo con el Boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. “No hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto al Covid”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego de que el lunes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó un comunicado en el que recomienda utilizar el cubrebocas para evitar contagios.

Los registros de nuevos contagios de Covid de la Secretaría de Salud muestran una tendencia a la baja de contagios desde principios de marzo, cuando en la semana epidemiológica 9 —del 26 de febrero al 44 de marzo— se reportaron 19 mil 475 contagios, mientras que en la última semana de la que se tiene registro, la 29 — del 16 al 22 de julio— se reportaron mil 597.

Recomendado para ti: ISSSTE admite rezago de 5 mil cirugías tras pandemia de Covid-19

En las siete semanas que hay entre el 4 de junio y el 22 de julio, prácticamente los últimos dos meses, los reportes se mantienen por debajo de los tres mil 500 casos por semana. En contraste las siete semanas anteriores, es decir del 16 de abril al 3 de junio, los reportes promediaron poco más de nueve mil casos cada semana, con un pico de 14 mil 652 casos registrados reportados entre 21 y 27 de mayo.





Sociedad Secretaría de Salud vigila 12 municipios por aumento en casos de lepra





“Hay necesidad de usar el cubrebocas en este momento? El cubrebocas siempre tiene una utilidad, lo hemos dicho una y otra, y otra vez… No está mal que lo utilicen, no hay ningún problema que lo utilice, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga en la que se pueden encontrar las personas por estar usando el cubrebocas podría llevarlos a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario. Entonces, de momento no estamos haciendo ese llamado”, dijo López-Gatell ayer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador.

El lunes, la UNAM recomendó volver a emplear cubrebocas por cambios en el virus que provoca la Covid-19. La Máxima Casa de estudios en su cuenta de la red social “X” (Antes Twitter), alertó que aunque nuestro país “se encuentra en relativa calma” se han registrado cambios en la Covid-19, por lo que señala que es recomendable adaptar una serie de acciones, como volver al uso del cubrebocas para evitar contagios.

Al respecto, López-Gatell señala que esas variaciones, vistas principalmente en Estados Unidos, donde hay un repunte de hospitalización por Covid, se llegan a manifestar en nuestro país.

“En otros países, específicamente en Estados Unidos, se ha manifestado también estos cambios. Se sabe que hay un acoplamiento epidemiológico, esto quiere decir una relación entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en México por razones de proximidad geográfica y movilidad de las personas”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





Añadió que las personas que no tienen completos sus esquemas de vacunación son las más propensas a hospitalización, pero que en este momento es mínima.

“El Instituto Mexicano del Seguro Social en todas sus unidades tiene sólo 19 personas hospitalizadas por Covid en todo el país, y el porcentaje de ocupación es menor al dos por ciento en todos los sistemas o subsistemas del Sistema Nacional de Salud, y menor a 0.05 por ciento, perdón, al 0.5 por ciento para las personas que pueden estar en las terapias intensivas. Es decir, no hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus”, finalizó.