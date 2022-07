Casos de varicela en México se duplican en un año

El contagio de varicela se duplicó en lo que va del año en México, según el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Al hacer la revisión del número de casos de varicela en México se observa que hasta la segunda semana de julio de este año, los casos de varicela en nuestro país fueron 17 mil 103, cuando en el mismo periodo del año 2021 fueron siete mil 368, es decir, aumentaron 2.3 veces.

La vacuna no está en el cuadro básico, por lo que si una familia quiere proteger a sus hijos debe pagar entre 900 y dos mil pesos por dosis para evitar complicaciones de neumonía, encefalitis o la muerte de quienes contraen el virus de la varicela.

La población mayormente afectada son los bebés menores de 12 meses, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y personas con los sistemas inmunitarios debilitados.

Desde 2001 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los países “evaluar la posibilidad de incorporar la vacuna contra la varicela a los programas nacionales de vacunación”, pero México no lo ha hecho.

A propuesta de Morena, en la Cámara de Diputados se presentó un punto de acuerdo en 2020 para exhortar a la Secretaría de Salud que la vacuna contra varicela fuera considerada como “obligatoria”, sin que se haya considerado.

En el sistema público, el ISSSTE no aplica la vacuna de manera obligatoria, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la coordinación de Unidades de Primer Nivel de la dirección de Prestaciones Médicas informó que las dosis contra la varicela se aplican a los que acuden al servicio de guarderías bajo responsabilidad del IMSS, así como aquellos con alguna inmunodeficiencia y por indicación de su médico tratante. “La vacuna varicela no se encuentra incluida en el Esquema Básico de Vacunación, sin embargo, el IMSS la aplica a su población de mayor riesgo para reducir el número de brotes de la enfermedad en guarderías, así como aquellos menores con mayor riesgo de complicación”.

Si bien desde 1973 se inició la vacunación masiva en nuestro país fue hasta 1978 que se estableció la cartilla de vacunación y la última adhesión que se hizo de la vacuna heptavalente al incorporar la del neumococo.

La enfermedad es muy común en la niñez y es muy contagiosa, ya que es causada por el virus varicela - zoster. Foto: Freepik

La incorporación obligatoria de la vacuna contra la varicela en el mundo inició en 1995 en Estados Unidos y desde entonces también lo hicieron Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica, pero fue hasta 2001 que vino la recomendación de la OMS, según la Asociación Mexicana de Vacunología.

Arianna Huerta, especialista en antivirales y antiparasitarios, integrante de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, aseguró que es momento de que el Gobierno corrija esta política en medio de la pandemia de Covid-19 y la presencia de la viruela símica.

“El Gobierno federal tiene que voltear la mirada al sector salud porque vamos a tener muchos problemas posteriores a la pandemia de Covid. En salud no puede haber austeridad, de ningún tipo, de la Republicana o franciscana, en el sector salud no se puede escatimar. Mejor que dejen de hacer cosas para trenes y aviones que no sirven porque necesitamos poner mucha atención por la crisis importante que viene por la pandemia”.

Lamentó que la vacuna de la varicela no esté incluida en el esquema nacional.

Explicó que se considera como benigna la enfermedad causada por el virus de varicela zóster y afecta en particular a los niños, pero no lo es en todos los casos porque depende de las condiciones inmunológicas de cada persona y en poco tiempo puede evolucionar en neumonía, encefalitis y meningitis o dar la entrada a enfermedades bacterianas hasta llegar a un síndrome de choque tóxico en la piel.

Aseguró que los pediatras en el país pueden dar testimonio de casos de varicela en donde los niños llegan a fallecer en pocas horas a pesar de no presentar antecedentes de otros padecimientos.

“Es un virus que no es benigno. No se puede decir que a los niños les da leve porque se quedan en el cuerpo y con otros virus o bacterias provoca enfermedades de largo plazo”.

Señaló que si un paciente tuvo varicela en la infancia y en la adultez se enfrenta a estrés crónico puede evolucionar en un momento de inmunodepresión en su sistema a un herpes zóster e incluso a parálisis faciales. Ejemplificó que el cantante Justin Biber tuvo este cuadro hace poco y sólo así se pudo conocer las consecuencias de no vacunarse contra la varicela.