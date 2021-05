Asesinatos contra comunidad LGBT bajan en un 32% por pandemia: Letra S

México registró 79 asesinatos contra personas de la comunidad LGBT en 2020, lo que supone una disminución del 32 % respecto a las 117 víctimas de 2019, informó este sábado la organización Letra S, que atribuyó la reducción a los efectos de la pandemia de covid-19.

"En el 2020, fueron ultimadas al menos 79 personas LGBTI+ en nuestro país, lo que significa un promedio de 6.5 víctimas por mes. Esta cifra total representa una disminución de 32 % con respecto al año anterior, en el que se registraron 117 víctimas", detalló en un comunicado con motivo de su informe anual.

Letra S subrayó que este dato "rompe con la tendencia ascendente que se venía dando año con año en el número de este tipo de crímenes".

Sin embargo, advirtió que "esta caída en las cifras se debe más al impacto social de la pandemia de covid-19 que a la implementación de políticas públicas de prevención del delito y de procuración de justicia".

“Lo que no lograron los gobiernos estatales, lo logró la pandemia. Pero encerrarnos en nuestras casas y no acudir a lugares de esparcimiento no es de ninguna manera una opción”, comentó Alejandro Brito, autor del informe "La otra pandemia. Muertes violentas LGBTI+ 2020".

De acuerdo con este estudio, "los meses de mayor confinamiento y restricciones a la movilidad, de abril a julio de 2020, fueron en los que se registró un menor número de homicidios".

Las mujeres trans volvieron a ser en 2020 las víctimas más numerosas de la comunidad con 43 trasnfeminicidios, que representan el 52.5% del total, seguido de los hombres gay, con 22, que son el 28% de los casos.

Hubo ocho asesinatos de lesbianas, que representa el 8%, así como dos hombres trans, una mujer bisexual, una persona de identidad no binaria y una persona muxe, el tercer género en la cultura indígena zapoteca.

La edad media de las víctimas es de 31 años y el 43% de los asesinatos fueron en un espacio público, como la calle o terrenos baldíos, mientras que el 40% de casos fueron con arma de fuego.

El occidental estado de Veracruz volvió a encabezar la lista con 27 asesinatos, seguido de Chihuahua, con nueve, Michoacán, con cinco, y Oaxaca, el Estado de México, Chiapas, Guerrero y Morelos, con cuatro cada uno.

Al menos siete víctimas eran defensoras de los derechos humanos y también siete eran personas reconocidas por su labor social.

El informe destacó el "ensañamiento" de los crímenes, pues seis cuerpos presentaban marcas de tortura y cuatro sufrieron violencia sexual.

Letra S realizó el estudio mediante "información sistematizada extraída de los reportes de prensa", por lo que considera que sus datos "son una aproximación a las cifras reales".

Con al menos 117 asesinatos, la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) vivió uno de sus periodos más violentos en 2019, el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.