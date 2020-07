AMLO niega recorte al presupuesto de alerta de género

Al ofrecer un mensaje a los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se está abandonado a las mujeres, por lo que se está castigando a los que les asesinan y violentan.

Aseguró que no hay una disminución en los presupuestos para su atención, por lo que dejó claro que en México no se violan los derechos humanos, no hay tortura, masacres y se trabaja por la construcción de la justicia con paz.

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que nunca las mujeres vulnerables habían tenido tanto apoyo como ahora.

Puntualizó que La Paz es fruto de la justicia y “este gobierno lo que está procurando es que no haya desigualdad económica y social”.

En el Salón Tesorería, el Primer Mandatario acotó que en México, como nunca, hay un combate a la corrupción a la impunidad ya que no se protege a los delincuentes.

Dijo que en el país con el apoyo de organismos financieros internacionales se impuso una política de empobrecimiento a la mayoría del pueblo y se dedicaron a saquear y esto llevó a una crisis de inseguridad y de violencia que se está enfrentando y tenemos la confianza para conseguir la tranquilidad.

Al ser cuestionado por una periodista británica que se dio cita en la conferencia mañanera, López Obrador externó que son problemas complejos y se están enfrentando.

“Ahora manda el pueblo, hay justicia, no es la mafia o el poder económico el que domina en México. Hay un cambio sustancial, una transformación en marcha ya que es el movimiento más importante de transformación en el mundo”.

Enfatizó que se atiende el origen de los problemas de violencia de género en el país, “se origina la violencia porque no hay justicia, no son atendidos los jóvenes, porque se desintegran las familias y se impone que se debe triunfar sin escrúpulos Morales”.

Aseguró que si esto se atiende se reduce la violencia, “no se puede resolver el tema de la violencia con medidas coercitivas”.





