Que no queden impunes los asesinatos de periodistas, objetivo de Alianza de Medios Mx

Investigar, ampliar y hacer públicos los expedientes de cada uno de los periodistas asesinados en México desde mediados de los años 80 -más de 200 casos y 8 este 2022-, es el principal objetivo de la nueva asociación civil Alianza de Medios Mx.

Integrada por 13 medios mexicanos, la Alianza de Medios Mx ha organizado una red de corresponsales en todo el país para investigar en profundidad cada caso.

"Se trata de juntar apoyos para que no queden impunes los crímenes que se han cometido contra periodistas en México", explicó Martha Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

"Nos pareció muy importante que esos expedientes y los datos fueran públicos de todas las investigaciones y que se pueda acceder a cada caso de un periodista asesinado", agregó Ramos, quien este año preside la alianza.

ASOCIACIÓN CIVIL, UN PASO MÁS

Ramos considera que "es un momento crítico para la prensa y los medios en México" y cree firmemente que la violencia contra la prensa "debe ser un tema de permanente de discusión".

Para reforzar la posición de la alianza, la semana pasada lograron la etiqueta de asociación civil, una entidad sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena, para buscar ahora alianzas con la Escuela Libre de Derecho o la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Descartaron ser una ONG porque en México "hay muchas, sólidas y muy prestigiosas" como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras o el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ en inglés).

"Queríamos aportar algo más y por eso hemos investigado y recabado datos para abrir expedientes de cada caso", expuso.

En el sitio de internet de la alianza existen expedientes de cada uno de los casos, unos más amplios que otros, pero todos con información.

Para reforzar la posición de la alianza se ha logrado la etiqueta de asociación civil. Foto: Sáshenka Gutiérrez | EFE

"Tenemos 80 expedientes completos con las investigaciones judiciales, hasta dónde llegaron, si es que las hubo y con información recolectada para que la base de datos sirva de consulta permanente", indicó.

Ramos explicó que los casos se van publicando conforme se amplían los expedientes en el sitio web de la alianza.

"Es un archivo de consulta, una base de datos única y se agrega cada actualización. Si aparecen nuevos datos lo publicamos todos los medios integrantes de la alianza", dijo.

Recordó que hay casos que tienen "muchísimos años", incluso hay dos casos previos al sonado asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo de 1984.

"Queremos llegar más lejos y seguir trabajando para poder influir en los casos que ya prescribieron", expuso Martha Ramos.

INVESTIGACIONES, SIN AVANCE

Lamentó que las investigaciones de los ataques y asesinatos "nunca llegan a nada y en el mejor de los casos se detienen a los autores materiales", pero pocas veces se sabe "el móvil o el autor intelectual de los hechos".

La tesis central de la alianza es que "en muchos de los casos hay colusión de autoridades y por eso no hay ningún interés de seguir las investigaciones hasta su fin".

"No somos Ministerio Público y ni Fiscalía, pero sí podemos publicar toda la información a la que accedemos para que al menos quede claro que hay materia para investigar", expuso.

Ramos aceptó que ha habido una evolución de cómo las autoridades se hacen cargo y se responsabilizan de la investigación de los casos de periodistas asesinados.

"Hace cinco años lo primero que decían era que seguramente no tenía nada que ver con su profesión, los desestimaban y ahora, en los sonados asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana, han detenido a personas, pero todavía no sabemos el móvil y no se ha cerrado la investigación", explicó.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado mil 945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 33 asesinatos, 8 en lo que va de este año, y dos desapariciones, un 85 % más que en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Además, en 2021 se registró por primera vez al menos un ataque a la prensa en cada uno de los 32 estados del país.

La Alianza de Medios MX está integrada por El Universal, Proceso, Eje Central, El Heraldo de México, El Debate, Vanguardia, El Dictamen, Organización Editorial Mexicana (OEM), La Silla Rota, Publimetro, Político MX, El Economista y Radio y Televisión Mexicanas CIRT.