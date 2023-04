Tribunal Electoral confirma designación de Guadalupe Taddei como presidenta del INE

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la designación de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y de Jorge Montaño Ventura como consejero electoral.

El 31 de marzo, un día después de su elección de la Cámara de Diputados a través de la insaculación al no haber acuerdo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el partido Acción Nacional presentó la impugnación en contra de la designación de ambos consejeros.

En el caso de Taddei Zavala, el PAN argumentó presuntos vínculos con Morena y no cumplir con el requisito de tener una cédula profesional con un mínimo de cinco años de antigüedad, sin embargo, los magistrados desestimaron la impugnación por no encontrar el vínculo partidista y porque la ley exige un título con un mínimo de antigüedad y no cédula profesional.

En el caso de Montaño Ventura, el PAN impugnó su designación por no separarse con cuatro años de anticipación de su cargo de Fiscal Especializado en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Tabasco; el Tribunal estableció que la obligatoriedad de la separación del cargo aplica a secretarios de estado, o titular de la Fiscalía General de la República (FGR) o de las fiscalías estatales, más no de una fiscalía especializada.

El proyecto estuvo a cargo de la magistrada Janine Otálora y fue avalado por cinco votos a favor y uno en contra.