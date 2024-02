Por encima de la Constitución no puede estar nadie: ministro Pérez Dayán

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar cualquier acto que no la respete, con independencia de la fuente de quien provengan los proyectos, advirtió Alberto Pérez Dayán, ministro representante de la SCJN.

“Por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga. Electa o no electa. Sin distinción alguna”, dijo Pérez Dayán durante el acto por el aniversario de la Constitución.

Esto, a días de que la SCJN declarara inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que desencadenó un intento de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para llevar a juicio político al ministro Pérez Dayán.

El ministro de la Corte, además aseguró que los tres Poderes de la Unión y sus integrantes son democráticos, al surgir de la propia Constitución, por lo que ninguno es más democrático que otro.

“Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que ésta prescribe representa un acto democrático que honra la confianza popular en el depositado, en otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público”, enfatizó.

Finalmente, el ministro Pérez Dayan explicó que la esencia de la magistratura es muy distinta a la función social que ejerce el representante político.

"Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones", aseguró.

