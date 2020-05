Ofrece disculpas AMLO a médicos que se sintieron ofendidos

Ofrezco una disculpa, fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador a los doctores que se sintieron ofendidos por las declaraciones de mercantilistas el viernes pasado.

“Si lo entendieron así ofrezco disculpas, no fue eso, hable de cómo los médicos tienen una vocación humanista”, dijo en la conferencia mañanera.

Recodó que Ernesto Che Guevara era médico y el ex presidente de Chile, Salvador Allende; “como voy hablar mal de los médicos, a mí me salvo la vida un grupo de médicos. Están tergiversando todo’’.

Por eso, dijo, hablo hasta más despacio que de costumbre, no hablar de corrido, me están viendo con telescopio, escudriñan todo lo que hago. No dije eso, hable de algunos médicos porque también es una realidad, que se mercantilizo la medicina, que es parte del modelo neoliberal, se robaban las medicinas.

Un negocio jugoso, se robaban las medicinas, alteraban las medicinas, dijo que había médicos que solo les interesa el dinero, como el gremio empresarial, políticos, medios de comunicación, políticos, legisladores, ni modo que haya un gremio puro, señaló el mandatario.

López Obrador declaró que hay quienes están dominados por la ambición, no solo médicos, sino hospitales, “donde lo primero que tienes, dame la tarjeta, aunque se vaya muriendo el paciente, a eso me referí; un médico que pregunta que tienes al paciente, no, de recursos’’.

“Cuantas operaciones hacen sin necesidad, o no existe eso, no podemos generalizar, tampoco’’.

Negó que ello abone a la violencia que enfrenta ese sector. “Antes no se hablaba de ese tema, claro que no les gusta, a algunos hasta les deban medallas al mérito. Estudia para cuando sean grande seas como don fulano, un reverendo ladrón; se dedicaban a robar, engañar y no perdían ni siquiera su respetabilidad, eso ya no se puede. Les molesta, pues sí’’.

El ejecutivo comentó: “no sabía cuál era el motivo porque no tengo problema de conciencia, ahora quien sabe que van a decir, no los médicos, los adversarios, pero está interesante todo lo que está sucediendo. Recomendó no enojarse, debatir’’.

Sin embargo, dijo, “se deben sentir mal porque eran los intocables, no se podía tocar a intocable y ahora es otra cosa, la gente está participando como nunca, escribiendo, manifestándose, mostrando su inteligencia, así como a los ingenieros les cuesta aceptar que la gente puede hacer un camino sin ellos, o a los arquitectos que la gente puede hacer una casa sin ellos, así a los periodistas, a los columnistas, a los expertos, les cuesta aceptar que la gente tiene un instinto certero, que es más inteligente que nosotros, porque se despreciaba al pueblo, todo era los enjuagues arriba, comían los políticos con los dueños de los medios de comunicación, la antesala llena de representantes de los intereses creados”.

