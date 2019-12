Gobierno analiza eliminar programa de testigos protegidos

El gobierno federal analiza eliminar el programa de testigos protegidos, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia mañanera explicó que sí se le está dando protección a quienes proporcionan información como en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero ya no bajo ese programa.

“No hemos tenido testigos protegidos, y no vamos a tenerlos bajo esas condiciones. Se analiza (su desaparición), pero no creo yo que se utilice este método, estamos ofreciendo es protección y apoyo para los que tienen información de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, comentó.

López Obrador señaló que anteriormente se usaba la figura de testigo protegido, para torturar y aplicar venganzas a quienes podían proporcionar información en las investigaciones.

“Nosotros no vamos a permitir la tortura, no se van a utilizar esas prácticas que realmente son injustas, vergonzosas, que se aplicaban hasta por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al gobierno, entonces eso ya se termina, no ha habido en todo este tiempo nada así”, dijo.

Asimismo, reiteró el llamado para que, quienes tengan información valiosa sobre el paradero de los normalistas, colaboren, bajo la aclaración de que no es para incriminar a testigos o adversarios.

“Aprovecho para hacer de nuevo el llamado a todos porque esa es una espina que tenemos clavada todavía, y queremos conocer la verdad, y participaron muchos, y no perdemos la esperanza de que haya personas que participaron que nos ayuden a conocer la verdad, que sepamos dónde están los jóvenes de Ayotzinapa”.