AMLO asegura que no intervendrá en procesos electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no le corresponde emitir alguna opinión sobre los procesos electorales y menos en la vida interna del partido que lo llevó al poder.

Previo a las elecciones que se llevarán a cabo en algunas localidades del país, externó que debe existir democracia, por lo que “no se habrá de entrometer el presidente y el gobierno en cuestiones partidistas”.

“No corresponde al Ejecutivo federal meterse en procesos electorales. Desde que estoy aquí, no he hablado con el presidente del INE, ni lo conozco, no tengo el gusto (...) no sé quién es el presidente del Tribunal Electoral, porque son asuntos que no nos incumben y no vamos a meternos”.

“No hay la intención de intervenir cómo era antes. La listas y el palomeo, el fraude y el uso del presupuesto para favorecer a candidatos. A nosotros nos robaron la presidencia con fraude y llegamos a la Presidencia por la voluntad del pueblo en elecciones libres y llegamos hacer lo mismo que nos hacían a nosotros, pues estaríamos igual que los que estaban antes”.

Señaló que no tiene nada que ver con los partidos y resaltó que fue fundador de Morena, pero “tengo licencia, no puedo ahora ejercer mis derechos como militante de ese partido porque tengo que actuar como presidente y representar a todos porque el presidente no debe ser jefe de partido, facción o de grupo, sino que el Presidente debe ser jefe de Estado y lo mejor, debe ser jefe de nación”.

Además, habló sobre el tema de la reducción de las prerrogativas, "será el Congreso quien analice el tema porque no se logró concretar reducir el monto de dinero que se da a los partidos, pero esto no se acaba hasta que se acaba.

Comentó que la gente “no va a permitir abusos, porque ya cambió la mentalidad del pueblo”.

“México es de los países más avanzados por el nivel de conciencia que tiene el pueblo, es una época de oro en la política en México por el nivel de conciencia de los ciudadanos. Hablamos de millones de mexicanos Informados, libres y con criterio”, dijo.