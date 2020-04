No hay ruptura con empresarios, asegura AMLO

Frente al panorama de diferencias que han emergido en torno al plan de reactivación económica, el Presidente aseguró tener buena relación con el sector empresarial.

En conferencia de prensa dijo que muestra de ello, son las reuniones que ha sostenido con algunos y los acuerdos que han resultado de estos encuentros.

“No hay ninguna ruptura, tengo comunicación permanente con los empresarios, es notorio en los últimos días me he reunido con muchos. Estos empresarios, la mayoría, están cumpliendo la recomendación de que no se despida a sus trabajadores y se les mantenga el salario a la mayoría”, dijo.

Como ejemplo, dio el nombre de Juan González de Maseca, quien según el mandatario se comprometió a no aumentar el precio de la harina de maíz para que no aumente el precio de la tortilla.

Dijo también que el primero que le mandó decir que no iba a despedir a sus empleados fue Carlos Slim.

Externó que durante la reunión con los empresarios de Monterrey, "se hizo el compromiso de que la Secretaría de Salud iba a hacer un análisis riguroso para definir cuáles son las empresas que pueden seguir operando aún con la epidemia.

Durante su conferencia matinal, insistió en que no hay ruptura, " sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen porque consideramos que debemos atender primero a los más necesitados, a los de abajo, y que no debemos endeudar al país. Ellos quieren que se pida deuda, que se incremente la deuda, yo no considero que eso sea conveniente", respondió.

Bajo esa lógica, el titular del Ejecutivo dijo que pedirá al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, convencer a 15 grandes empresas que paguen 50 mmdp que deben al SAT para así poder entregar 3 millones de créditos a PyMES en lugar de uno.

“Le vamos a pedir q nos ayude con las empresas que deben a la Hacienda Pública. Le vamos a mandar una lista para q nos ayuden a convencerlos. Hay 15 grandes contribuyentes, que incluyendo multas, recargos, deben 50 mil millones de pesos", afirmó.