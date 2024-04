México y la NASA acuerdan mejorar conectividad y combatir el cambio climático

La NASA, mediante su titular, Bill Nelson, y la administradora adjunta, Pamela Melroy, refrendaron su colaboración con el gobierno de México en materia de ambiental y de conectividad, luego de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete.

Bill Nelson comentó que durante su reunión con el presidente mexicano este les expresó que su sueño es “que la gente tenga conectividad, que gran parte de la población en México no tiene”, por lo que tiene esperanza en los proyectos de colocación de satélites para la conectividad 5G en gran parte del mundo; sin embargo, también hablaron del tipo de colaboración que podrían tener en materia ambiental.

Tenemos varios intereses compartidos, incluido el clima. Nuestro futuro económico es compartido y también el beneficio de la humanidad. Creemos que México será un socio para nosotros en todas esas cosas.Pamela Melroy, administradora adjunta de la NASA.

Por su parte, el administrador de la NASA indicó que está muy impresionado con el trabajo de las universidades mexicanas y en especial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la que han colaborado y continúan haciendo investigaciones en conjunto.

“Construimos satélites increíblemente poderosos que actualmente miran a la Tierra, el agua, miran al océano, compartimos esos datos libremente, pero no todo el mundo sabe dónde encontrarlos o cómo utilizarlos, por eso, aumentaremos nuestra asociación para compartir información sobre cómo los científicos e incluso los estudiantes pueden usar esos datos. También, acordamos que nuestro programa de pasantías actual, lo extenderemos a más universidades y lo ampliaremos a otros centros”, comentó Bill Nelson.

El astronauta también indicó que la NASA planea volver a la luna y colocar varios satélites en su órbita, para después hacer el viaje a Marte, el cual tienen calculado para el 2040, hecho que los entusiasma porque eso hará que muchos jóvenes quieran ser astronautas e interesarse en el espacio y la ciencia, cómo él cuando sucedió el viaje espacial del Apolo 11, con el alunizaje del astronauta Neil Armstrong.

“Vamos a construir una mini estación espacial en órbita lunar. Iremos a construir eso con participación de socios lunares, nosotros llevaremos astronautas internacionales. El primero en llegar a la estación espacial lunar se llama Gateway. Eventualmente, compartiremos el descenso a la Luna con International Plus y volveremos a la Luna después de medio siglo. No solo para volver a la Luna, vamos a ser capaces de aprender, para que podamos ir a Marte, y eso debería ser en la década de 2040”, reveló.

¿Hay vida en el universo? La NASA responde

Finalmente, a pregunta de El Sol de México sobre avances en la investigación de vida en el espacio exterior, respondió que hay más de dos billones de posibilidades de que exista otra tierra en el espacio, contemplando la inmensidad del mismo y las muchas probabilidades que existen, “¿creo que hay vida en el universo? La respuesta es sí. El universo tiene 13 mil 800 millones de años y tiene miles de millones de estrellas”.

“En otras palabras, este universo es tan grande, por eso no voy a limitar del todo la vida desarrollada y, con suerte, civilizada. Pero ciertamente no voy a limitar la vida al planeta Tierra. Esto puede estar sucediendo hace 13 mil quinientos millones de años; pero, no te diré dónde están los extraterrestres”, concluyó Bill Nelson.