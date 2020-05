La Mañanera vista por Reyes Razo | "Serénense. Yo no voy expropiar"

"Pondré a mi puerta -ironizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador- un letrero que dirá: "Perdone las molestias que le causa esta lucha contra la corrupción". Pues mis adversarios emplean la fuerza de importantes periódicos del mundo -y de algunos domésticos- para "darme con todo". Les consejo: "Serénense. Yo no voy expropiar. Tampoco voy a nacionalizar. Ni a estatizar nada.

"Llegué aquí para -eso sí- poner orden. Acabar con la corrupción. Desterrarla. Cumplir mi protesta del 1 de diciembre de 2018. Dar vida plena a la Constitución. Apegarme al Artículo 25. Al Estado Mexicano le compete realizar el desarrollo del país. Por encima de intereses de grupo están los de la Nación. Los de México. Los intereses de los mexicanos.

"Influyentes, negociantes insaciables subordinaron a un gobierno. Lo secuestraron hasta convertirlo en una suerte de comité al servicio de una minoría. Inversionistas privados urdieron la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad. Producían electricidad. La vendían a la CFE. Al precio que se les antojaba. Prometían bajar el costo de la energía eléctrica. Así obtenían ganancias fabulosas del Erario Nacional. Y del bolsillo de los mexicanos.

"Ya no. Ya no existe un Gobierno Federal corrupto. Aquí nadie pide "moches". El gobierno da garantía de piso parejo a empresas que contrata. Ya se otorgaron contratos a constructores de la obra Tren Maya. En su mayoría empresas mexicanas. Planeo poder ir dar el "banderazo" de salida esas obras. Magnas. Darán casi 100,000 puestos de trabajo. No permitiré que compañías inmorales "boten" la obra.

"No será lo de antes. Empresas constructoras cuyos bufetes de abogados eran más importantes que sus despachos de ingenieros. Pleiteaban. Se querellaban. Litigaban. Lo que fuere con tal de no cumplir contratos y obtener dineros e indemnizaciones.

"Todo mudara. En lo sucesivo colocaré placas de reconocimiento a las empresas cumplidas y honradas. .Las puntuales tendrán todo el reconocimiento. Del Gobierno Federal. Del Estatal. Y municipal.

"Es que la corrupción lo abarcó todo. Farmacéuticas. Constructores de ferrocarriles u hospitales. El Sector Energético. Querían la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad.

"Hace tiempo, en días de campaña, al terminar un mitin en San Quintín un hombre, un campesino se me acercó para decirme: "¿Sabe, Licenciado? Vamos a ganar. Quiero pedirle que al triunfar haga lo que Don Benito Juárez que hizo la separación del Estado y la Iglesia. Usted deje e un lado el Poder Político y del otro el Poder Económico." Me emocionó. Epigmenio Ibarra filmó el documento.

"Y sigo el consejo de aquel hombre. Gobierno para todos. Y no para unos cuantos. Es tiempo de recordar los hechos de dos grandes Presidentes de México. El General Lázaro Cárdenas que en 1938 nacionalizó el petróleo y Adolfo López Mateos quien en 1960 nacionalizó la industria eléctrica.

Los dos pilares del desarrollo de México. Rehabilito refinerías. Para ser autosuficientes. Y no importar ni gota de gasolina. Ni volveremos vender petróleo crudo. Que fluctué el precio. Que suba. Que baje. Y no dependeremos de su venta.

"Me urge reanudar mis giras. Tren Maya. Istmo de Tehuantepec. Salina Cruz: los puertos. E inspeccionar la rehabilitación de las 6-7 refinerías. Comprobar Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

"Y las sucursales del Banco del Bienestar. Gran Revolución. Con el banco llegará él Internet. No más privilegio de las grandes ciudades. Habrá internet en todo el país".

