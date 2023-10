INE ordena a Xóchitl Gálvez borrar video en el que acusa que Sheinbaum paga encuestas

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Xóchitl Gálvez, responsable de la construcción del Frente Amplio por México, borrar de su cuenta de YouTube un video en el que acusa que Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, paga encuestas para posicionarse como la favorita para ganar la presidencia en 2024.

Morena denunció a Xóchitl Gálvez por incurrir en presuntos actos anticipados de precampaña y campaña con la difusión del video, el cual acusó busca desprestigiar a Claudia Sheinbaum y se traduce en una ventaja deshonesta e injusta de cara a las elecciones de 2024; la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró que el video no tiene cobertura jurídica y se trata de propaganda electoral, por lo que aprobó medidas cautelares para ordenar su eliminación.

El video en cuestión fue publicado el 14 de octubre y, por medio de Inteligencia Artificial (AI), se escucha a Xóchitl Gálvez decir: “descubrieron que no era ella, que no es suficiente, que no les alcanza. Descubrieron tarde que ella no tiene lo que se necesita para sentir a México”.

Y por lo anterior, la responsable del Frente Amplio acusó que “pagan encuestas para engañarte, para hacerte creer que no tiene caso, que la historia está escrita, que su corcholata es invencible pero ellos saben que es mentira y tú también. Si eso fuera cierto no gastarían cientos de millones de pesos en intentar destruirte, no tendrían a miles de porros para ofenderte y agredirte porque no se trata de mí, se trata de ti”.

La consejera Rita Bell López destacó que es la primera vez en este proceso electoral que el INE ordena borrar un video por tratarse de propaganda electoral.