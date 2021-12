En enero se liquida operación de compra de Deer Park: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el próximo mes de enero quedará concluida la compra de la refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos y que su administración tiene los recursos suficientes para cerrar la operación.

“En enero se liquida completamente, ya en enero se cierra la operación, deben saber que cuando se hizo la oferta y se llegó al acuerdo quedaba pendiente el trámite de la autorización del gobierno de Estados Unidos”, dijo el presidente en su confernecia de prensa de este lunes, en Palacio Nacional.

Señaló que deseaba que esta adquisición se cerrara en diciembre, pero que hubo retrasos y se refirió a la queja de empresario en Estados Unidos que buscaban impedir la compra de la refinería.

El Sol de México informó la semana pasada que un par de empresarios neoyorquinos presentaron una demanda en un tribunal estadounidense para impedir que la estatal mexicana Pemex se haga del control de una refinería, alegando que la venta elevaría los precios de la gasolina en Estados Unidos. No obstante, el mandatario informó también que las autoridades norteamericanas dieron el visto bueno para la adquisición, pues indicaron que no había ningún riesgo por la compra.

Respecto al sobre costo derivado de la deuda de esta refinería, el presidente informó que también se tiene recursos para pagar el total de esta planta. Deer Park tienen una deuda que incrementa su costo por alrededor de mil millones de dólares, más los 600 millones de dólares que informó el presidente que costaría esta planta. No obstante, el mandatario dijo este lunes en su conferencia de prensa que la compra de la planta fue una buena compra.

Adelantó que este martes la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el director general de Pemex, Octavio Oropeza acudirán a su conferencia de prensa para informar del plan de negocios de la Empresa Productora de México.

Respecto al avance del uso de los carros eléctricos, aseguró que el petróleo se seguirá utilizando y aseguró que hay otra realizad y no hay avances para los sustitutos de nuevas energías. “desde hace muchísimo tiempo se viene hablando que ya no va a hacer falta el petróleo y resulta que cada vez se consume más petróleo”, dijo el presidente.

Aseguró que, “yo deseo con el alma que no se utilicen fósiles, porque se trata de recursos no renovables” y que quiere cuidar el medio ambiente, pero no se ha podido avanzar con la tecnología para sustituir al petróleo.

Señaló que hay una demora en la creación de las energías alternativas como los carros eléctricos, pero que eso va a llevar más tiempo. Mientras adelantó que la atomización en el trabajo con la robótica tampoco ha avanzado y se sigue utilizando la fuerza de trabajo humana y estimó que quizá en 20 o 30 años se concrete este avance. Por ello, subrayó que su administración va a acompañar estos avances tecnológicos, pero de forma realista.

Por ello, concluyó que las estimaciones financieras parten todavía de proyecciones no realistas por la euforia de la tecnología.