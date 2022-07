Delfina Gómez debería atender la SEP antes de buscar una candidatura: PRD

El presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano, lamento el estado que actualmente guarda la educación, con un rezago profundo y decadente, mientras que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, ya está haciendo campaña para buscar la candidatura al Estado de México.

El líder del Sol Azteca afirmó que es lastimoso ver cómo la calidad de la educación del país está en retroceso, debido a la falta de políticas públicas y programas eficientes, así como decisiones equivocadas que se han tomado de parte de la SEP que encabeza Delfina Gómez.

Reiteró que es preocupante el rezago educativo en el país a causa de una deficiente política y ausencia de programas en esta materia; por ello, acusó que el gobierno federal y la titular de la SEP no han cumplido con mejorar la calidad del sistema educativo, al contrario, se han dedicado a empeorar esta grave situación en México.

“Y ahora la señora ya está pensando en la campaña del Estado de México”, fustigó el dirigente perredista.

“Lo hemos visto con la desaparición de las escuelas de tiempo completo, en donde por cierto en el PRD dimos la batalla para que ese programa regresara a las aulas, los jóvenes no están recibiendo la educación adecuada, el abandono escolar aumentó en estos años de pandemia, lo cual impactó en las infancias y adolescencias, y este gobierno no ha implementado políticas económicas, sociales, de salud y educativas que contrarresten el abandono escolar”, reclamó el dirigente del PRD.

Dijo que la UNICEF presentó un reporte que evidencia la catástrofe educativa en América Latina, y en el caso de México señala que el promedio de disminución de asistencia escolar supera el de la región, pues las cifras especifican que niños de 6 a 14 años de edad abandonan la escuela arrojando una indignante cifra de 17.3 por ciento, mientras que en América Latina el promedio es de 11 por ciento.

“Es condenable que mientras los millones de niñas, niños y jóvenes no reciben una educación de calidad, la funcionaria Delfina se encuentra ya haciendo campaña en el Estado de México, con lo cual demuestra que no les importa el mayor aprendizaje y bienestar de los estudiantes", puntualizó.

El estudio también revela que el 55 por ciento de jóvenes de 15 años de edad no conocen contenidos educativos mínimos que deberían manejar de acuerdo con su edad, es decir, más de dos de cada tres estudiantes de primero de secundaria no tienen los conocimientos que tendrían que dominar en ese nivel educativo.

“Con todos los datos y cifras los sistemas empleados como el programa de televisión aprende en casa y la programación en radio, no fueron de mucha ayuda para los estudiantes, ya que quienes pudieron aprovechar estas herramientas no padecieron tanto el déficit educativo, pero ¿y los estudiantes que no contaban con una computadora, televisión o acceso a internet, qué va a hacer la SEP para que puedan recuperar tanto tiempo de aprendizaje perdido?”.

Zambrano Grijalva señaló que los datos son alarmantes y se necesitan políticas públicas que si mejoren a la educación, que se pongan a trabajar en vez de estar violando la ley con actos anticipados de campaña, que se enfoquen en atender las necesidades de los infantes y jóvenes que no están recibiendo una educación adecuada.