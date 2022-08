Antony Blinken visitará México en septiembre para tratar consultas del T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó este miércoles que la visita en septiembre del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken a México, tendrá que ver con la gestión de temas energéticos entre ambos países y particularmente sobre las consultas a nuestro país sobre el T-MEC.

Al preguntarle al presidente este miércoles si la visita tiene que ver con los cuestionamientos de la Casa Blanca en materia energética a Mexico dentro del marco del tratado de Libre Comercio entre México, Estado Unidos y Canadá dijo que seguramente sería un tema a tratar.

“Yo creo que sí porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político. Llevamos muy buenas relaciones en lo económico por eso digo que no es un asunto técnico, no hay problema”, dijo el mandatario.

Asimismo, recordó que hace unas semanas se reunió con 16 empresas estadunidenses y destacó que “en todos los casos se dio una respuesta, varios de estos asuntos se concluyeron en inversiones de empresas estadounidenses en México, en otros casos de solucionar problemas y quedaron cuestiones pendientes, luego yo fui a Estados Unidos y no hubo reclamo de nada, el presidente Biden fue muy generoso, muy buena persona”.

Sin embargo, acusó que a su regreso de Estados Unidos vio que empezó a haber cabildeo de mexicanos en su contra por sus políticas energéticas: “todos esos mexicanos que están a favor de la política estadounidense y ahí viene de que nos preparemos porque se van a endurecer las cosas”, deploró.

Respecto a la visita de Blinken, el mandatario mencionó que si viene, “lo recibimos, le podría decir que es bienvenido, el Secretario de Estado de Estados Unidos”, puntualizó.