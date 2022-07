Es indigno: AMLO critica cateo estatal en casa de Alito Moreno

Luego que la Fiscalía del Estado de Campeche cateo el domicilio del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que se exhibiera esta acción.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente expresó su inconformidad por la forma en que se llevó acabo el procedimiento judicial en la casa del líder nacional priísta.

“Ustedes saben que el señor no es 'santo de mi devoción', pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”.

El presidente recordó dos casos en donde a través de los medios se ha exhibido a personalidades políticas en el mundo: la ocasión en que Televisa mostró cómo vivía el dictador iraquí Sadam Huseín y cuando en Bolivia, Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación de ese país, reveló cómo vivía el depuesto presidente Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo, de quien dijo la funcionaria en su momento que Evo “vivía como un jeque árabe”.

Por eso, subrayó que estaba en contra de los tratos indignos hacia las personas y concluyó que no estaba defendiendo al líder priísta, “estos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso de la libertad”, finalizó.

El lunes, la gobernadora de Campeche Layda Sansores exhibió un video en sus redes sociales del cateo que realizaron elementos de la Fiscalía estatal a la casa de Moreno Cárdenas.

En redes sociales se filtraron también imágenes del interior de la casa del dirigente político y así como a los agentes entrar a la fuerza al domicilio.