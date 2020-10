AMLO defiende redestino de presupuesto para fideicomisos

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador defendió la desaparición de diversos fideicomisos pues el objetivo es, dijo que el dinero no se lo queden los intermediarios.

López Obrador pidió comprensión a los beneficiarios de fideicomisos que propone extinguir.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Dijo que “ni siquiera van a esperar un mes los que están recibiendo los apoyos y les pedimos que tengan comprensión porque esto se tiene que hacer para evitar que haya personas que no lo necesiten o no justifiquen el apoyo, que solo es por influyentismo, que no haya aviadores”.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario adelantó que también buscará que se reforme la ley para que en casos de créditos como el del Infonavit, éstos se entreguen directo al trabajador porque en el pasado las inmobiliarias hacían "jugosos negocios" con funcionarios.

Política Extinción de fideicomisos es estrategia presidencial, justifica Mario Delgado

"Me llama la atención de que estén tan nerviosos porque se van a desconocer estos fideicomisos. Por qué la tutela, por qué el gobierno administra todo, por qué no nos ayuda el propio beneficiario a administrar. El dinero se queda en los intermediarios, así era antes", lamentó.

Incluso López Obrador abordó de nueva cuenta el tema de la educación y la necesidad de garantizar el acceso a la misma a todos los mexicanos reduciendo el rechazo a los aspirantes a ingresar a una universidad.