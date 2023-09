AMLO arremete contra Javier Milei por dichos contra el Papa: "es un deslenguado"

Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del candidato presidencial argentino Javier Milei y lo tildó de “deslenguado” por sus declaraciones en contra del Papa Francisco.

Este miércoles en su mañanera, López Obrador, tras proyectar un video de Milei en el que asegura que el Papa Francisco es maligno, dijo que nadie se había atrevido a insultar sin fundamento al Santo Padre como lo hace el candidato argentino.

“No crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador, lo que pasa que Milei lo dice porque es es un deslenguado, pero es igual”.

López Obrador también acusó que la oposición en México “es hipócrita” y aprovechó para decir que es importante no dejarse manipular. Añadió que hay otros conservadores hipócritas, pero que se quedan callados, aunque son iguales a Milei.

“No hay en Milei simulación, hipocresía, es lo que piensa, ahí está, hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados, pero son iguales, es como cuando se decía que los priistas o panistas son muy corruptos, miren en qué terminaron, agarrados de la mano y sí, puede ser que los priistas y panistas, no todos, son corruptos cínicos y también algunos panistas, no todos, son corruptos e hipócritas”, criticó.

El mandatario sostuvo que los conservadores en México se comportan de manera incongruente usando como ejemplo a la hoy aspirante presidencial de la oposición en México, Xóchitl Gálvez, cuando rompió una piñata en el marco de las elecciones en el Estado de México.

En el video se ve a Gálvez decir que se sacaría al PRI del Gobierno mexiquense. Enseguida, el presidente dijo que se necesita autoridad moral y congruencia para transformar a México. “Si no, no se puede, sin autoridad moral no se puede gobernar un país”, concluyó.