Acusan a subsecretario de Gobernación por nexos con el crimen

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó de presuntos nexos con el crimen organizado al subsecretario de Gobernación en México, Ricardo Peralta.

En su intervención en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el mandatario tamaulipeco dijo: “el subsecretario Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas, lo platique con usted -dijo a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero-, se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada La Columna Armada, delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte no solamente de la fiscalía local, sino también por parte de la Fiscalía General de la República”.

“Un día antes que él hiciera preencia en Tamaulipas se le alertó de esta situación aún así fue y se juntó con estas gentes que tenían orden de aprehensión. Ahí no intervino el Ejército Mexicano ni la Policía Estatal para darle apoyo de seguridad simplemente en los perímetros, fue escoltado por la Policía Federal, él tenía pleno conocimiento que estaba tratando con criminales, asesinos parte del crimen organizado”, dijo.

García Cabeza de Vaca también señaló a la Federación de politizar la seguridad, “pero el gobierno federal con una mano pide trato de Estado y con la otra da bofetadas de partido”, dijo añadiendo que durante esta semana un aspirante a presidente político de Morena lo denunció por supuestas complicidades con la delincuencia organizada.

Comparto parte de mi intervención en la reunión de @CONAGO_oficial.

"No voy a permitir que debiliten la legitimidad del Estado de Tamaulipas para seguir enfrentando a los criminales".

“Lo digo con toda claridad, no voy a permitir que se construyan denuncias ante la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales, a mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad”.

Por lo anterior, pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se atienda a la delincuencia y se asegure un estado de gobernabilidad, “señora ministro secretaria, el gobierno federal cuenta con mi determinación y los convoco que se pongan a trabajar en esto, solamente en esto; la gobernabilidad de nuestro país es sumamente importante para el desarrollo y la prosperidad”.