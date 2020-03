Piden castigar a obispo tras decir que abortos y homosexualidad causan Covid-19

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al obispo de Cuernavaca, Morelos, Ramón Castro Castro, de violar la ley al realizar prácticas discriminatorias, homófobas y misóginas e incitar al odio, luego que este líder de culto afirmó que el coronavirus era causado por los abortos y la homosexualidad.

El PRD a través de su Dirección Nacional de Diversidad Sexual, pidió que el obispo sea sancionado y presentó un oficio dirigido a Olga Sánchez Cordero para demandar justicia luego que el pasado 22 de marzo durante su homilía, Ramón Castro señaló al colectivo de la diversidad sexual de ser los causantes de la pandemia del Covid-19 que actualmente afecta a decenas de países en el mundo.

"Dios nos está gritando, nos está golpeando para que reflexionemos sobre lo que hacemos mal. La humanidad no puede jugar a ser Dios, y por lo tanto no puede decidir quién vive y quién no, como en el aborto, la eutanasia y tampoco se puede dejar a los niños elegir el género", dijo Castro Castro ante la feligresía reunida en la catedral de Cuernavaca.

El documento, firmado por Antonio Medina, director nacional de Diversidad Sexual del PRD, asegura que el discurso del prelado violenta las leyes vigentes y sabotea los esfuerzos legislativos y ciudadanos que buscan ampliar y consolidar el reconocimiento de derechos de las mujeres y de las poblaciones lésbica, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual (LGBTTTI).

Medina también calificó como inaceptable la omisión de los funcionarios de la Segob que encabeza Sánchez Cordero y de Mónica Maccise Duayhe, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), respecto a las declaraciones de este obispo.

El perredista señaló que el jerarca católico descalificó la lucha por legalizar la interrupción del embarazo y reconocer jurídicamente a las infancias y adolescencias transgénero.

"Tales declaraciones violentan la laicidad del Estado mexicano cuyo principio fundamental consiste en la separación de los poderes político y religioso, aunado a que van en contrasentido de las luchas encabezadas por organizaciones civiles e institutos políticos vanguardistas para erradicar los prejuicios, el estigma y la discriminación que en nada contribuyen al proceso de consolidación democrática", dijo Medina Trejo.

En el oficio entregado también en las oficinas del Conapred el perredista exigió hacer valer los "lineamientos de actuación para la prevención de la discriminación por parte de ministros de culto", elaborados por ese organismo para llamar a los ministros de culto a acatar y respetar las leyes antidiscriminatorias.

Dichos lineamientos fueron emitidos por el Conapred en septiembre de 2017 luego de que en 2016 la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del Sol Azteca presentara una denuncia y queja primigenia para denunciar los discursos de odio hechos por varios ministros de culto durante el proceso electoral de ese año.

Por último, con fundamento en el artículo 8 constitucional que garantiza el derecho de petición, el dirigente del PRD dijo esperar pronta respuesta por parte de los funcionarios antes señalados.