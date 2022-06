SCJN resolverá si dan acceso al exprocurador Elías Beltrán a investigación por enriquecimiento ilícito

El próximo miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un amparo promovido por Alberto Elías Beltrán, exprocurador general de la República, a través del cual busca acceder a una carpeta de investigación que tiene en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

Este amparo fue tramitado por el exprocurador desde el 15 de julio de 2021, en el que se quejó de un acuerdo dictado por autoridades judiciales en la carpeta de investigación FED/FECC/FECC CDMX0000215/2021 por el que se le negó el acceso a los registros de dicha carpeta y la expedición de copias gratuitas de ésta.

Por si te interesa: Magistrado acusa a Sheinbaum y otros 15 gobernadores de delitos electorales durante revocación

Según la demanda de amparo promovida por la defensa legal del exfuncionario, esta carpeta de investigación inició a raíz de denuncia presentada por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, que derivado de un procedimiento de investigación por faltas administrativas, denunció a Beltrán por la comisión de hechos probablemente constitutivos del delito de enriquecimiento ilícito.

CDMX Exmando de la policía cibernética formó red de espionaje de la extinta PGJDF

Sin embargo, al analizar el caso, tanto un juzgado como un tribunal decidieron negarle la protección de la justicia al exfuncionarios tras determinar que si bien en efecto la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción abrió una carpeta en su contra, hasta el momento en el que Beltrán solicitó la petición para acceder a la carpeta de investigación, dicha Fiscalía no lo tenía como “imputado”, por lo que “fue correcto que no le brindara el acceso”.

“(Debido a que) al no estar detenido el quejoso, no habérsele citado a comparecer como imputado, ni generarse un acto de molestia [...] no podía darle acceso a los registros de la carpeta de investigación ni expedirle copia gratuita de estos, dado que, la indagatoria bajo las condiciones apuntadas tiene el carácter de reservada”, concluyó el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México

Pese a lo anterior, la defensa de Beltrán interpuso diversos recursos de queja y revisión hasta conseguir que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito solicitara a la Suprema Corte asumir su competencia para conocer y resolver este asunto al tener relación probables violaciones a la Constitución Política.

Finalmente, el 30 de marzo de 2022 la Corte informó que asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión, mismo asunto que fue turnado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien el próximo miércoles presentará su proyecto en el que decidirá si otorga el amparo a Beltrán o no.